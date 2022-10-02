Kasırga sonrası New York Times'a tam sayfa ilan: Küba'ya ablukayı askıya alın

Ian Kasırgası Küba'da elektrik altyapısını yıkıma uğratmasının ardından ABD'nin Florida eyaletini etkisi altına alarak onlarca kişinin ölümüne, milyonların elektriksiz kalmasına yol açtı.

ABD'de People's Forum (Halkın Forumu) tarafından bugün New York Times gazetesine verilen tam sayfa ilanda ABD Başkanı Joe Biden'a kasırganın yaralarını sarması için Küba'ya uygulanan ablukayı acil olarak askıya alması çağrısında bulunuldu.

Çağrıda Ian Kasırgası nedeniyle Küba'nın tamamında elektriklerin kesildiği ve 50 bin evin hasara uğradığı belirtildi. İlanda "Şimdi yeniden inşa çabaları yürürlükte ancak ABD ambargosu ve yaptırımları yardım gelmesini engelliyor" denildi.

İlanda Biden'a Küba'nın yaralarını sarmasına engel olan ambargo ve yaptırımları acilen askıya alması ve Küba'ya yardımların ulaştırılmasına engel olan ABD'nin Küba'yı "terörizm destekçisi devlet" olarak tanıyan kararını kaldırması çağrısı yapıldı.

Böylesi kritik bir dönemde Küba'ya ablukayı sürdürmenin bir halka karşı toplu cezalandırma anlamına geldiği belirtilen ilanda, Küba halkının ABD halkının komşusu olduğu ve bugün Florida'da hasar gören evlerini yeniden kurmak isteyen milyonlarla aynı istekleri paylaştığı vurgulandı.

Küba halkının inşaat malzemeleri ve yardıma ulaşmasının engellenmesine karşı çıkılan metinde Biden'a "En azından 6 aylığına Soğuk Savaş politikasını bir yana bırakın" diye seslenildi.