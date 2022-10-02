Florida'da Ian Kasırgası: Yaşamını yitirenlerin sayısı 64'e yükseldi

ABD'nin Florida eyaletini kategori 4 şiddetinde ulaşan Ian kasırgası tropik yağmur fırtınasına dönüşürken, eyalette kasırga sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

12 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti ve büyük maddi hasara yol açtı.

Kasırga nedeniyle mahsur kalan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, yetkililer devam etmekte olan enkaz çalışmalarında ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Yetkililer, nehir taşkınlarının ve yer yer sellerin devam etmesinin beklendiğini bildirdi.