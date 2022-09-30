Florida'da Ian Kasırgası: En az 12 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası nedeniyle en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden Federal Acil Yönetim Ajansı yetkilileriyle yaptığı toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada "Sayılar hâlâ net değil, ancak aldığımız ilk haberler önemli bir yaşam kaybına işaret ediyor" dedi.

NBC'nin haberine göre Perşembe akşamı itibariyle Florida'nın Charlotte, Sarasota ve Volusia bölgelerinde en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği yetkililerce açıklandı.

Kasırga kuzeye doğru ilerlerken Florida'da Perşembe öğle saatleri itibariyle 2,3 milyon ev ve işyerine halen elektrik verilemediği belirtildi. Bir dizi hastanede suların kesik olduğu ve binlerce kişinin evlerinde mahsur kaldığı kaydedildi.

Kuzey ve Güney Karolina ile Georgia eyaletlerinde etkili olması beklenen Ian Kasırgası için bu eyaletlerde alarm verildi.