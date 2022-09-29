Küba kasırga felaketi sonrası yaralarını sarıyor

Küba'yı etkisi altına ve elektrik şebekesinde kesintilere yol açan Ian Kasırgası'nın ardından, ülkede elektrik hizmetlerinin yeniden sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Küba Elektrik Birliği (UNE) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küba'nın başkentine yeniden hizmet vermek için kasırgadan etkilenen elektrik hatlarının iyileştirilmesinde önemli ilerleme kaydediliyor. Kendini adamış emekçi ordusu, mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için kesintisiz çalışıyor" denildi.

UNE Direktörü Lázaro Guerra da yaptığı açıklamada, elektrik sisteminin halen kırılgan olduğunu, ulusal şebekenin çöktüğü için birkaç termoelektrik santralin kademeli olarak şebekeye dahil edilmeye çalışıldığını, ancak ülkenin an itibariyle elektrik üretim kapasitesinin düşük olduğunu söyledi.

TeleSur'un haberine göre, Küba'daki bazı bölgelerde 24 saatten fazla bir süredir elektrik yok, bazı bölgelerdeyse elektrik hizmeti uzun süreli kesintilerle sağlanabiliyor.

ABD'de de milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

Ian Kasırgası, Küba’nın ardından ABD’nin Florida eyaletini vurdu.

Florida eyaletini etkisi altına alan Ian Kasırgası sebebiyle yüzlerce evi su bastı. Florida eyaletinin güneybatısını etkisi altına alan kasırga sebebiyle 2 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Ayrıca eyaletteki hastanelerin su baskınlarından etkilendiği bildirilirken, bir hastanenin yoğun bakım servisinin su baskını sebebiyle kullanılamaz hale geldiği açıklandı.