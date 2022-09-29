Florida'daki kasırga nedeniyle 2 milyonu aşkın kişi elektriksiz kaldı

Ian Kasırgası, Küba’nın ardından ABD’nin Florida eyaletini vurdu.

Florida eyaletini etkisi altına alan Ian Kasırgası sebebiyle yüzlerce evi su bastı. Florida eyaletinin güneybatısını etkisi altına alan kasırga sebebiyle 2 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Yoğun bakım servisi kullanılamaz hale geldi

Associated Press'in haberine göre, ABD Ulusal Kasırga Merkezi dün gece yaptığı açıklamada, Florida eyaletinin iç kesimlerinde sel ve su baskınları konusunda uyarıda bulundu. Ian Kasırgası'nın bugün içerisinde Atlantik Okyanusu'na ulaşmasının beklendiği ancak sağanak yağışların ve selin Florida'nın orta kesimleri ve kuzeyinde etkisini sürdüreceği açıklandı.

Haberde eyaletteki hastanelerin su baskınlarından etkilendiği bildirilirken, HCA Florida Fawcett Hastanesi'nin yoğun bakım servisinin su baskını sebebiyle kullanılamaz hale geldiği, yoğun bakım ünitesine bağlı hastaların tahliyesinin devam ettiği belirtildi. Hastane görevlilerden birisi verdiği demeçte, su baskını nedeniyle hastaların tahliyesinde zorlandıklarını ifade etti.

Elektrik yok

Ian Kasırgası'nın saatte 241 kilometreyle vurduğu Florida'da yolların sel sularıyla kapandığı, ağaçların havaya uçtuğu ve su baskını setlerinin yıkıldığı bildirildi. ABD'de şu ana kadar görülen en büyük beşinci kasırga olan Ian'ın "kategori 4" şiddetinde olduğu açıklanmıştı.

The New York Times'ın haberine göre, bölgedeki uçuşlar askıya alındı. Yetkililerin vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulunduğu, bazı bölgelerde 12 metreyi aşan dalgaların sahilleri sular altında bıraktığı söylendi.

Power Outage'ın verilerine göre, Florida'da an itibariyle elektriği olmayan kişi sayısı 2,4 milyonu geçti.

Ian Kasırgası nedeniyle Florida’da yaşayan 2,5 milyon vatandaşın tahliyesi emredilmişti.