Küba'daki yangın 4. petrol tankına sıçradı

Küba’daki petrol deposundaki yangın dördüncü tanka sıçrarken ülke tarihinde eşi benzeri görülmemiş felaketle mücadele sürüyor. Kalan dört petrol tankına yangının sıçramaması için Kübalı acil durum ekiplerinin çalışması sürerken şimdiye kadar alev alan tankerlerin üçü yıkıldı.

Cuma günü depoların üzerine yıldırım düşmesiyle başlayan yangınla en önde mücadele eden itfaiyeciler adına basın açıklaması yapan Alexander Avalos Jorge söndürme çalışmalarının günler sürebileceğini belirtti. Küba İtfaiye Tugayları İkinci Şefi Avalos Jorge, yangının Matanzas kıyısında yer alan Antonio Guiteras termoelektrik santraline sıçrama riskinin henüz bulunmadığını söyledi.

Yangınla mücadele sırasında şimdiye kadar bir itfaiyecinin yaşamını yitirdiği belirtilirken 100’den fazla kişiyse yaralandı.

Kübalı itfaiyecilere destek çalışmaları için şimdiye kadar Venezuela ve Meksika'dan itfaiye ekipleri Mantazas'a geldi.