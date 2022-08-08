Küba'da petrol depolama tesisindeki yangın sürüyor

Küba'nın Matanzas kentindeki petrol depolama tesisinde Cuma günü bir yakıt tankına yıldırım çarpması sonucu başlayan yangına müdahale sürüyor.

Kübalı yetkililer yangının Pazartesi sabahı üçüncü bir yakıt tankına da sıçradığını ve tankın çöktüğünü bildirdi.

Olayda şimdiye dek en az 1 kişi yaşamını yitirdi, 125 kişi yaralandı. 16 kişiye ise ulaşılamıyor. Yaralılardan 101'i hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi, 24 kişiyse halen hastanelerde tedavi altında.

Tesisin bulunduğu bölgedeki yerleşimlerde yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi. Matanzas sağlık yetkilileri bölgede bulunanlara kapı ve pencerelerini kapatmaları ve maske takmaları tavsiyesinde bulundu.

Birçok ülkeden Küba'ya dayanışma ve yardım mesajları gelirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e gönderdiği mektupta ülkesinin Küba'ya yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Küba'nın ham petrol ve yakıt ithalatı için en büyük limanı olan Matanzas'ta depolanan akaryakıt ve dizel, adada çoğunlukla elektrik üretmek için kullanılıyor.