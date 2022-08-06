Küba'da petrol deposuna yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı: En az 67 yaralı

Küba'nın Matanzas şehrindeki bir petrol depolama tankında yıldırım isabet etmesi sonucu büyük çaplı yangın çıktı. Şu ana kadar 67 yaralının olduğu bildirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Tesisin iki tankı, bir yıldırım düşmesinin yangına yol açmasıyla alev aldı. Alan tahliye edilirken alevlerin tankerlerin yükleme alanına ulaşmaması çalışmalar yapılıyor. Olaydan en çok etkilenen bölgenin yakınında bulunan iki tankın da kurtarılması için çalışmalar yapılıyor.

Matanzas'ta bulunan Küba Lideri Miguel Díaz-Canel, yangını söndürmenin zaman alacağını belirtti.