Küba'da ulusal yas ilan edildi

Küba’nın batısında yer alan Matanzas şehrindeki ham petrol depolama tesisinde 5 Ağustos’ta yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın söndürme çalışmaları 5 gün sürmüş, yangın sırasında 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel tarafından bugün yapılan açıklamada, ülke genelinde 18 Ağustos saat 06.00'dan 19 Ağustos 2022 gecesi saat 12.00'ye kadar ulusal yas ilan edildiği duyurdu.

Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmaların "kişisel ve kolektif cesaretin hakim olduğu kahramanca bir eylem" olduğu vurgulanırken, ulusal yas boyunca kamu binaları ve askeri kurumlarda bayrakların yarıya indirileceği bildirildi.

Granma'nın haberine göre, yangında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sorumlularından sağlık yetkilisi Dr. Jorge González Pérez, Matanzas'taki Tanker Üssü'nde çıkan yangında ölenlerin kalıntılarının kesin olarak teşhis etmenin mümkün olmadığını, toplanan parçaların tasnif edileceğini açıkladı.