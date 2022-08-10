Küba'da petrol tesisindeki yangın 5. gününde kontrol altına alındı

Küba’nın batısında yer alan Matanzas şehrindeki ham petrol depolama tesisinde 5 Ağustos’ta yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, 5 gündür devam eden çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Küba tarihindeki en kötü yangın olarak nitelendirilen ve 5 gün içinde Karayip adasının ana ham petrol depolama tesisinin yüzde 40'ını yok ederek elektrik kesintilerine yol açan yangının ardından havadaki yoğun dumanın azaldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı yetkilisi Rolando Vecino Salı günü olay yerinde yaptığı açıklamada, "Bugün yangını kontrol etmeyi başardık" dedi. 4 yakıt tankını yok eden yangında ne kadar yakıt kaybedildiği henüz açıklanmazken, Matanzas Körfezi'nde petrol kirliliği meydana gelmediği belirtildi.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez dün öğleden sonra sanayi bölgesinde yaptığı açıklamada felaketin etkisini bir yanardağ patlamasına benzetti.

Yangına karşı mücadele için "Bugün en iyi gün oldu, zafer zaferi doğurur" diyen Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, Kübalı ekiplerle birlikte canla başla çalışan Meksikalı ve Venezuelalı ekiplere dayanışmaları ve destekleri için teşekkür etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez yangını kontrol altına almak için canla başla çalışan ekiplere teşekkür etti.

Salı günü Kübalı yetkililer tarafından yangının kontrol altına alındığı ancak yapılacak çok iş olduğu açıklanırken "Şimdi saldırıya geçiyoruz" görüşü dile getirildi.

Kübalı yetkililer ikinci yakıt tankının patlaması sonucu 1 itfaiyecinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, daha önce 16 olarak duyurulan kayıp itfaiyeci sayısını ise 14 olarak düzelttiler. Yaralılardan 5'inin durumuysa halen kritik.

Yakıt depolama tesisindeki bir yakıt tankına cuma gecesi yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın pazar günü diğer bölümlere yayılmış, toplam 4 yakıt tankında patlama meydana gelmişti.