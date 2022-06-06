Küba'da şiddetli yağışların ardından yeniden inşa çalışmaları sürüyor

Küba Lideri Miguel Diaz-Canel Bermúdez, Cumartesi günü, Küba Komünist Partisi'nin (PCC) ilk sekreterlerine ve batı ve orta illerin valilerine yoğun yağışların olayın yol açtığı hasarı onarmak için yoğun bir şekilde çalışma talimatı verdi.

Küba Devlet Başkanı, Ulusal Sivil Savunma Genelkurmay Başkanlığı'nda (EMNDC) yaptığı açıklamada, yoğun yağışlarla birlikte alçak basınç sisteminin üretim tesislerini, konutları, idari binaları, tarımı ve elektrik altyapısını etkilediğine dikkat çekti.

Yağışlar esas olarak Pinar del Rio, Artemisa, Havana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santi Spíritus ve Ciego de Avila illerinin yanı sıra Isla de la Juventud özel belediyesinde meydana geldi.

Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, yakın zamanda sonuçlandırılan Meteoro 2022 ulusal tatbikatının önemini vurgularken yağışlardan etkilenen bölgelerdeki PCC yetkililerinin kapasitesinin, yeteneğinin ve liderliğinin de öneminin altını çizdi.