Küba'da şiddetli yağışlarda 3 kişi yaşamını yitirdi

Küba'da, adanın batı ve orta bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Başkent Havana'da 2 kişi yaşamını yitirirken, Pinar del Río eyaletindeyse 1 kişi öldü.

Havana Hükümeti Programları Koordinatörü Orestes Llanes Mestre, başkentte iki kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Pinar de Río eyaleti hükümeti, sele kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Ayrıca Minas de Matahambre Belediyesi de bir kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Adanın batısı ve ortası iki gündür şiddetli yağışların etkisi altında

Adanın batısı ve ortasında iki gündür devam eden şiddetli yağışlar, fırtına ve hortumların maddi zarara da neden olduğu açıklandı. Pinar del Río'da 4 bin kişinin 31 tahliye merkeziyle birlikte, yakınlarının evlerine sığındığı bildirildi.

Telesur, Havana'daki yetkililerin 61 toprak kayması, 23 mahallede şiddetli sel ve 24 elektrik devresinde arıza olduğunu açıkladığını aktardı. Ulusal Elektrik Birliği Ağları Direktörü Eleazar Moreno, arızaların çoğunun Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Havana, Matanzas ve Villa Clara'da meydana geldiğini söyledi.

Díaz-Canel: Fidel'in öğretisini unutmayalım

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yağmur üstüne yağmur. Doğa bize başka bir sınav veriyor. Örgütlenme, disiplin ve dayanışma ile sınavı birlikte aşacağız. Fidel'in öğretisini unutmayalım: Her zorluk bir fırsattır" dedi. Díaz-Canel, halkın güvenli yerlerde bulunmaları gerektiğini ve dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Lluvia sobre lluvias. La naturaleza nos pone otra prueba. Con organización, disciplina y solidaridad, podremos vencer juntos el examen. No olvidemos la escuela de #Fidel: cada desafío es una oportunidad. pic.twitter.com/k9IFnbvLxu — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 4, 2022

Halka çağrı

Küba Sivil Savunma Afet Azaltma Dairesi Başkanı Gloria Gely Martínez, adada gerçekleşen doğa olaylarının 1 Haziran'dan 30 Kasım'a kadar süren mevcut kasırga sezonunun ilk bölümü olduğunu belirtti.

Küba'da yerel makamlar, Küba halkını nehir yataklarından kaçınmaya, elektrik hatlarına dokunmamaya ve yaşamı etkileyebilecek diğer ihmallere maruz kalmamaya çağırdı.