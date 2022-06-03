Küba Devrimi'nin efsane liderlerinden Raúl 91 yaşında!

Küba'nın doğusundaki eski Oriente (günümüzdeki adıyla Holguin) eyaletinin Biran kentinde 3 Haziran 1931'de doğdu, devrimci lider Raúl Castro. Santiago de Cuba ve Havana'da eğitimini tamamladı. 1950'de Havana Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini sürdürürken, devrimci mücadeleyle tanıştı.

Küba Devrimi'nin her anında devrimci mücadelesinin öncülerinden oldu. Fidel'den sonra devlet başkanlığına geldi, kendi başkanlık süresini sınırlandırdı. Küba Devrimi'nin bayrağını yeni nesillere devrederek, devlet başkanlığı görevini Miguel Díaz-Canel'e bıraktı.

Ülkesinin bağımsızlığına inanıyordu

İspanya ve hemen ardından ABD sömürgesi haline gelen ülkesinde, piyon olma işlevi gören diktatörlerin karşısındaydı. Halkın, emekçilerin, çiftçilerin, Kübalıların iktidarda olması gerektiğine inanıyordu. Üniversite öğrencisiyken, Carlos Prio Socarras'ın yoz iktidarına ve Fulgencio Batista zulmüne karşı yapılan siyasi eylemlere aktif bir biçimde katıldı. 10 Mart 1952'de Batista'nın gerçekleştirdiği askeri darbeye karşı aynı gün diğer öğrencilerle birlikte mücadeleye başladı.

Şubat 1953'te Viyana'da düzenlenen Dünya Gençlik Hakları Konferansı'na Küba adına katılanlardan biriydi. Orada, Sovyetler Birliği ve dünyanın dört bir yanından gelen devrimcilerle tanıştı. Konferanstan sonra, Bükreş'te düzenlenecek olan Dördüncü Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin organizasyon toplantısına davet edildi.

1953'te yazında Küba'da devrimci mücadele hareketlenmeye başlamıştı. 6 Haziran'da Küba'ya komünizm propagandası barındıran broşürler sokmaktan tutuklandıysa da abisi Fidel'in ve devrimcilerin mücadelesiyle serbest kaldı.

26 Temmuz ve Moncada Kışlası

Raúl devrimin tüm dönüm noktalarının kalbindeki isimlerdendi.

26 Temmuz 1953 Küba tarihinin en büyük dönüm noktalarından birisi olacaktı. Fidel Castro tarafından örgütlenen, Santiago de Cuba'daki Moncada Kışlası baskınına katıldı.

Adalet Sarayı'nı işgal eden gruba önderlik ederek, Fidel'in ana askeri harekatı olan kışla saldırısına destek olan Raúl Castro, saldırının başarısız olmasının ardından eski Pine Adası'ndaki Model Hapishanesi'nde 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Mayıs 1955'te özgürlüğüne geri kavuşabildi.

Granma ve Sierra Maestra

Siyasi baskılar sonucunda iltica etmek zorunda kaldığı Meksika'da, 1956'daki Granma devrimci hamlesinin hazırlığında çalıştı. 25 Kasım 1956'daysa Granma yatıyla Küba'ta doğru yola çıkanlardan birisi Raúl'du. Ve 2 Aralık'ta çıkartma operasyonu başladı.

Devrimi başlatmak üzere Granma teknesiyle Küba'ya çıkartma yapan gerillalara Alegria de Pio'da ateş açılmasının ardından dört gerilladan oluşan ufak bir gruba komuta eden Raúl Castro, 18 Aralık'ta Purial de Vicana'daki Cinco Palmas'ta yeniden Fidel Castro'yla buluştu.

Sierra Maestra'daki gerilla savaşında gösterdiği üstün başarı nedeniyle 27 Şubat 1958'de Fidel tarafından komutanlığa yükseltilen Raúl Castro'ya bir grup gerillayı Oriente vilayetinden geçirerek Frank Pais'te doğu cephesini açma görevi verildi.

Devrim ve ordu generalliği

Devrim'in 1 Ocak 1959'daki zaferinden sonra Oriente vilayeti askeri komutanlığına atanan Raúl Castro, daha sonra Ekim 1959'da kurulan Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'nın başına getirildi ve bugüne kadar bu görevde kaldı. Devrimin ardından yoldaşı, mücadele arkadaşı Vilma Espin ile evlendi.

Birleşik Devrimci Örgütler'in ve Küba Sosyalist Devrimi Birleşik Partisi'nin Ulusal Liderliğine üye olan Raúl Castro, daha sonra Ekim 1965 yılında kurulan Küba Komünist Partisi'nin Merkez Komite üyesi ve İkinci Sekreteri oldu.

Halk İktidarı Ulusal Meclisi'nin kurulduğu 1976 yılından itibaren milletvekili olan Raúl Castro, aynı yıl Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu birinci Devlet Başkan Yardımcısı seçildi.

Fidel'in en güvendiği yoldaşı

Temmuz 2006'da, Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'nun sağlık durumundaki sorunlar sebebiyle onun görevlerini üstlendi. Raúl Castro yaşamı boyunca Fidel'in yanındaydı, onun sırdaşı, en güvendiği yoldaşıydı.

26 Şubat 2008'deyse Halkın Gücü Ulusal Meclisi tarafından, Devlet Başkanlığı ve Devlet Konseyi Başkanlığı görevlerine seçildi. 2011 yılının Nisan ayındaysa Küba Komünist Partisi 6. Kongresi'nde, Parti Birinci Sekreterliği görevine getirildi.

Küba Devrimi yeni nesillere emanet

Che Guevara’yı hareketin komutanı Fidel Castro ile tanıştıran kişi de Raúl'du.

Küba'nın 5 kahramanın dan biri (Fidel, Raúl, Che, Almeida ve Camilo) olarak tanımlanan Raúl Castro, 16 Nisan 1961’de Fidel Castro'nun Küba Devrimi'nin sosyalist karakterini ilan etmesinin 60. yıldönümünde üç gün sonra, Küba Komünist Partisi Birinci Sekreterliği görevini, partinin 8. Kongresi'nde Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'e bıraktı. 2008 ile 2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yaptığı 10 yılın ardından da devlet başkanlığına Miguel Díaz-Canel seçilmişti.

Raúl Castro halen Ordu Genel Ofisi'nde çalışmaya devam ediyor. Halen önemli konularda Küba Devrimi'nin temsilci olarak görevini sürdürüyor.

Bugün Raúl'un 91. doğum günü. Ömrün daha da uzun olsun Raúl!

Doğum günün kutlu olsun, devrimci Raúl Castro!

Çok yaşa, sosyalist Küba!