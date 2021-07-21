soL Bilim ve Aydınlanma: Küba Devriminin Alfabesi

Bu hafta soL Bilim ve Aydınlanma programında Küba Devriminin çok önemli bir ayağını eğitim başlığını konuşacağız.

Devrimin Alfabesi kitabının yazarı ve eğitim bilimci Derya Ünlü ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide eğitimin temel bir hak olmasının ne demek olduğu, eğitim ile devrimin dönüştürücü gücü arasındaki bağı, örgütlenmedeki yeri, ırk din cinsiyet eşitliğinin eğitim sürecinde işlenmesi gibi konular üzerine eğiliyoruz. Küba'ya yönelik emperyalist kuşatmanın salgın ile giderek artan boğucu atmosferinde devrimin kazanımlarını yeniden hatırlamak için bu detaylı araştırma kitabının altını önemle çizmek istiyoruz.