Küba'da petrol depolama tesisindeki yangına müdahale sürüyor

Küba'nın Matanzas kentinde Cuma gecesi ham petrol depolama tesisindeki tankere yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında şimdiye kadar 1 kişi yaşamını yitirdi, 122 kişi yaralandı.

Başkent Havana'nın 130 km doğusunda yer alan kentteki tesiste çıkan yangına müdahale sürerken, ülkeye Meksika ve Venezuela'dan da destek ekipleri geldi.

Cumartesi sabahı itibariyle kayıp olduğu bildirilen 17 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kübalı yetkililer bulunan cesedin 60 yaşındaki bir itfaiye çalışanına ait olduğunu açıkladı.

Küba Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada yaralananlardan 98'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 5'i kritik durumda olan 24 yaralının tedavisininse sürdüğü belirtildi.

Tesisin yakınlarındaki iki yerleşim bölgesinden 4 bin kişi tahliye edildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Meksika ve Venezuela'nın yanısıra Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili'nin de aralarında bulunduğu bir dizi ülkeye Küba halkına destekleri için teşekkür etti. Díaz-Canel ABD'ye de teknik yardım teklifinde bulunması nedeniyle teşekkür etti.