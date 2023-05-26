Küba'da dayanışma ve WFDY Genel Konseyi programı ikinci gününde

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) Genel Konseyi ve Küba ile Dayanışma Programı bu yıl 24 Mayıs'ta Küba Komünist Partisi gençlik örgütü UJC'nin ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Komünist Gençliği adına Kumsal Yıldırımlı'nın delege olarak bulunduğu programın ikinci günü Kübalı komünistlerin misafirperverliği eşliğinde yoğun bir programla devam ediyor.

Engelli çocuklar için kurulan okula ziyaret

İkinci gün, mental ve fiziksel engelleri olan çocuklar için kurulmuş özel bir okul olan "Escuela de Solidaridad con Panama"ya ziyaret ile başladı. Ziyaret sırasında, ülkenin diğer bölgelerinde de bahsedilen özel ihtiyaçları karşılayacak okullar açmanın Fidel'in en büyük hayallerinden biri olduğu anlatıldı.

Küba'daki ilk örnek olan bu okul yakın zamana kadar ülkenin her yerinden 5-18 yaşları arasında çocukları ağırlıyordu. Bugün üç noktada (doğu batı ve merkez) aileler çocuklarını eğitim almaları için gönderebiliyor.

Geleneksel eğitime ek olarak öğrenciler bu okullarda doğdukları koşulların üstesinden kendi yöntemleriyle gelmeyi öğreniyor ve bağımsız yaşayabilecekleri bir geleceğin temellerini atıyor. Mental engelleri olmayan öğrenciler lisede normal okullara geçiyor.

Küba'daki diğer okullar gibi burada da öğrenciler çeşitli sorumluluklar ve görevler üstleniyor. Jose Marti Pioneer'ı olan ilkokul öğrencileri ve gömleklerine Che rozeti işlenmiş ortaokullular görmek mümkün.

William Soler hastanesine ziyaret

Delegasyon ekibi, özel eğitim okulundan çıkıp pediatrinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren William Soler hastanesine geçti. Burada hastanenin neredeyse 200 yıla dayanan tarihi ve devrimden sonra nasıl bir dönüşüm geçirdiği anlatıldı. Eskiden özel bir hastaneyken devrimden sonra pediatrik cerrahi alanında neredeyse her yıl yeni bir departman açılırken aynı zamanda iyileşme oranlarının da hızla arttığı görüldüğü kaydedildi. Bilgilendirici sunum sonrasında delegelere kapısını açan hastane, çeşitli uzmanlıklara sahip doktorlarını tanıttı. Küba'da bir doktorun-cerrahin rutinini bire bir dinleme şansı verildi. En büyük vurgu, disiplinlerarası uyguladıkları tedavi sürecine yapıldı. Cerrahi uzmanlardan diyetisyenlere psikologlara ve hemsirelere uzanan bir koordinasyon tarif edildi. Aynı zamanda, sağlık hizmetinin ücretsiz olmasının yanı sıra doktorların günde 8 saatten fazla çalışmadığını, sadece ameliyata girdikleri takdirde mesailerinin uzadığı anlatıldı.

Havana Üniversitesi'nde açık oturum

Bir öğle arasının ardından WFDY delegasyonu Havana Üniversitesi'nde öğrencilerle birlikte "Küba ile dayanışma" vurgulu bir açık oturuma katıldı. Çeşitli ülkelerden gelen delegeler ve Havana Üniversitesi öğrencileri dayanışma üzerine fikirlerini paylaştı.

Burada söz alan TKG delegesi Yıldırımlı, Türkiye'de gençlerin geleceksizlik sorunundan ve ekonomik kriz/işsizliğin yanı sıra geleceği belirsizleştiren bir diğer meselenin gençler arasında yaygınlaşmış "insan bencildir" kabulü olduğunu anlattı. Dayanışma başlığı konuşulduğu sırada, yakın zamanda yaşadığımız depremi anlatmak istediğini ifade eden Yıldırımlı, Suriye de dahil olmak üzere nasıl bir ölçeğin etkilendiğini ve hükümetin burayı yüz üstü bıraktığını, komünistlerin oraya nasıl dayanışmaya gittiğini anlattı. Yıldırımlı, buna ek olarak Küba'nın tıbbi ekibine değindi ve gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti.

"Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm" sloganından bahsedip Havana Üniversitesi öğrencilerine teşekkür eden Yıldırımlı, sosyalizmin geleceği olarak Türkiye'deki gençlere insanın bencil olmadığını sosyalizmin insanının doğasında "iyilik" olduğunu gösterdiklerini kaydetti. Yıldırımlı, dayanışmanın kendilerine düşen tarafını yerine getirmek için her zaman mücadele edeceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Dönüşümdeki bir mahalle ziyaret edildi

Üniversitenin ardından Küba'da devletin çeşitli ihtiyaçları giderdiği, gelişimine destek verdiği "dönüşümdeki bir mahalle" ziyaret edildi. Mahalleli, delegasyonu çocukların oyun oynadığı ve şarkı söylediği küçük bir festivalle karşıladı. WFDY delegasyonu, Küba'da insanlarla dans ederek, dama oynayarak, mahallelerini tanıyarak günü bitirdi.

Program üçüncü gün WFDY Genel Konsey toplantısı ile devam edecek.