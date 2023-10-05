Küba'da çöken binada 2 arama kurtarma görevlisi yaşamını yitirdi: Onlarca kişiyi kurtardılar

Küba'nın başkenti Havana'da 13 ailenin yaşadığı bir binanın çökmesi sonucu 2 arama kurtarma personeli yaşamını yitirdi, bir kişininse enkaz altında olduğu açıklandı.
Eski Havana'da bir binanın çöktüğüne ilişkin ihbar üzerine dakikalar içinde olay yerine ulaşan arama kurtarma ekiplerinin binadan 1'i hafif yaralı 54 kişiyi kurtardığı açıklandı. 97 yaşındaki yaralı hastaneye kaldırıldı.
Ancak görevlilerin binada önlem aldıkları sırada ikinci bir çökme meydana geldi.
Küba'nın ilk kadın arama kurtarma teknisyenlerinden 40 yaşındaki Yoandra Suárez López ile 23 yaşındaki arama kurtarma çalışanı Luis Alejandro Llerena Martínez enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi.
Enkaz altında kalan tek bina sakini 79 yaşındaki Ramón Páez Frómeta'yı arama çalışmalarıysa sürüyor.