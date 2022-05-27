Küba'da 2023 için 'ekonomik plan hazırlıkları' başladı

Küba Bakanlar Kurulu, 2023 ekonomik planının hazırlanma sürecini başlattı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, nüfusun taleplerini karşılamak için "üretim ve hizmetleri çeşitlendirmek", "enflasyonu frenlemek", "yerel kalkınmayı ve dijital dönüşümü hızlandırmak" gibi hedeflere işaret ederken, Devlet Başkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada ise hükümet tarafından onaylanan göstergelerin gıda üretimi, yabancı yatırımı ve turizme öncelik verdiğine dikkat çekildi.

Başbakan Manuel Marrero önümüzdeki yıl yerel yönetimlerin yerel üretim potansiyelini daha iyi kullanmak amacıyla daha fazla özerkliğe sahip olacağını kaydederken, Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil ise gelirin planda öngörülenin altında kaldığını ancak ülkenin 2022 için öngörülen ekonomik büyümeden vazgeçmediğini dile getirdi.