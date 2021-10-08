'Küba yaşamaya ve yaşatmaya devam edecek!'

Nobel Barış Ödülü’nün, Küba’nın tüm dünya ülkelerine uzanan sağlık köprüsü olan Henry Reeve Tugayı’na verilmesi için çağrıda bulunan kurumlardan biri olan José Martí Küba Dostluk Derneği, ödülün iki "gazeteciye" verilmesi sonrasında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Emperyalist ülkeler abluka ile Küba halkının boğazını sıkmaya çalışırken, Küba halkı sosyalizm ile yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor. Küba halkına insanlığa umut olan bu seçeneği zorlu koşullarda ayakta tuttukları, Henry Reeve Tugayı ile dünya halklarının yanında olan Kübalı sağlık emekçilerine ise dünya barışının ne demek olduğunu bizlere yeniden gösterdikleri için minnettarız. Küba halkı ile dayanışmak, umudu büyütmek boynumuzun borcudur" denildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Nobel Barış Ödülü’nün bu yıl Filipinli Rappler haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa ve Rus Novaya Gazeta‘nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov’a verildiği açıklandı. Oysa ödülün dünya halkları arasındaki kardeşliği ve barışı gerçekleştiren bir adayı daha vardı.

Tüm dünyada Küba dostları Nobel Barış Ödülü’nün, Küba’nın tüm dünya ülkelerine uzanan sağlık köprüsü olan Henry Reeve Tugayı’na verilmesi için çağrıda bulundular, toplantılar düzenlediler ve imza topladılar. Ülkemizde de José Martí Küba Dostluk Derneği bu talebin çağrıcısıydı. Binlerce insan bu çağrıya destek verdi.

Çünkü Kübalı sağlıkçılar, Henry Reeve Tugayı ile dünyanın dayanışmaya en çok gereksinim duyduğu, hükümetlerin ülkelere giden sağlık malzemelerine bile el koyduğu, sağlık sistemlerinin çöküp insanların sokaklarda öldüğü pandemi koşullarında dahi dünya halklarının yanındaydılar. Kurulduğu 2005 yılından beri en kötü sağlık felaketlerinde 21 ülkeden 3.5 milyon kişiye ulaşan ve en az 80 bin kişinin hayatını kurtaran Kübalı sağlık emekçileri, koronavirüs pandemisi ile mücadele için 27 ülkeye gittiler.

Küba halkı başkalarından çalmak yerine elinde olanı paylaşmaya çalıştığını bir kez daha gösterdi. Henry Reeve Tugayı en zor zamanlarda gösterilen kardeşliğin ve dayanışmanın, dünya barışının temeli olduğunu somut olarak ispatladı.

Üstelik Küba halkı bu dayanışmayı 60 yıldır maruz kaldığı insanlık dışı abluka koşullarında göstererek, insanlığın onu saran zincirlerden ibaret olmadığını da haykırmış oldu. ABD emperyalizminin ada halkına reva gördüğü korkunç yoksunluk koşullarında bile üretmeye devam eden Kübalı sağlık emekçileri Latin Amerika’da geliştirilen ilk koronavirüs aşısı ile aşı tekellerinin ve emperyalist ülkelerin umursamadığı yoksul halklara umut oldular.

Emperyalist ülkeler abluka ile Küba halkının boğazını sıkmaya çalışırken, Küba halkı sosyalizm ile yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor. Küba halkına insanlığa umut olan bu seçeneği zorlu koşullarda ayakta tuttukları, Henry Reeve Tugayı ile dünya halklarının yanında olan Kübalı sağlık emekçilerine ise dünya barışının ne demek olduğunu bizlere yeniden gösterdikleri için minnettarız. Küba halkı ile dayanışmak, umudu büyütmek boynumuzun borcudur.