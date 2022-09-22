Küba: Saldırılara rağmen sosyalist bir toplum inşa etmek için savaşmaya devam edeceğiz

Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dış güçlerin saldırılarına ve hegemonyaya karşı Küba'nın sesini yükseltmeye devam edeceğini, sosyalist bir toplum inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Dünyanın zenginlik ve refah yaratmak için olağanüstü kapasiteye sahip olduğunu, ancak eşitsizliğin insanlık tarihinin en derin seviyesine çıktığını belirten Bruno Rodriguez, "Dünya nüfusunun yüzde 10'u olan 828 milyon insan açlık çekiyor ve 50 milyona yakın çocuk yetersiz beslenmenin en ölümcül şekli olan israftan muzdarip" dedi.

'Dünya felaketin eşiğinde'

Tüm dünyada işsizliğin yükseldiğini ve 773 milyon insan okuma yazma bilmediğini hatırlatan Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, koronavirüs salgınında 6,5 milyonu aşkın insanın yaşamını yitirdiğini, buna rağmen halen 1 milyarın üzerinde insanın aşıya erişiminin olmadığını söyledi.

Nükleer savaş tehlikesine dikkat çeken Rodriguez, küresel ısınma ve sera gazı emisyonları sebebiyle de dünyanın felaketin eşiğinde olduğunu belirtti.

Rodriguez, "Uluslararası ilişkiler çok tehlikeli bir yolda. ABD saldırısı, tehditler ve ekonomik, askeri ve siyasi-diplomatik baskı yoluyla devletleri boyun eğdirmeyi, onları NATO'nun genişlemesi ve saldırgan bir doktrinin ve beşinci neslin geliştirilmesiyle birlikte kaprisli kurallarına dayanan bir düzene tabi tutmayı amaçlıyor. Konvansiyonel olmayan savaş, kaçınılmaz olarak sonuçları tahmin edilemez bir gerilim ve çatışma ortamına yol açıyor" dedi.

ABD'nin Küba ablukası

Rodriguez, Küba'nın egemen ve bağımsız bir ulus olarak meşru var olma hakkını savunmak için yüksek bir bedel ödediğini, 60 yılı aşkın süredir tek taraflı bir ekonomik, ticari ve finansal ablukaya direndiğini hatırlattı.

ABD'nin BM kararlarına rağmen yasadışı ve zalim politikasına devam ettiğini bildiren Bruno Rodriguez, bu politikanın tüm Kübalı ailelere verdiği, ölçülmesi imkansız olan insani zararın "acımasızca ve ahlaksızca" olduğunu ifade etti.

Rodriguez, "Küba, ABD hükümeti ile daha iyi bir anlayışa doğru ilerlemeye ve her iki ülke arasında karşılıklı saygıya, egemen eşitliğe dayalı ve bağımsızlığımızı ve bağımsızlığımızı baltalamadan medeni ilişkiler ve hatta iş birliği geliştirmeye istekli olduğunu yineliyor" dedi.

'Küba sesini yükseltmeye devam edecek'

ABD'nin Latin Amerika'daki devletleri istikrarsızlaştırmaya çalıştığına vurgu yapan Rodriguez, Karayipler'deki sömürgeci ve köleci anlayışın son bulması gerektiğini belirterek "Adil, özel ve farklı muamele görmeye ihtiyaçları var ve bunu hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rodriguez konuşmasını, "Küba, tahakküm ve hegemonyacılığı, tek taraflı zorlayıcı önlemleri, soykırım ablukalarını ve dünyaya benzersiz bir kültür ve model dayatma iddiasını reddetmek için sesini yükseltmeye devam edecektir. Dış müdahale veya müdahale olmaksızın halkların bağımsızlığını, egemenliğini ve kendi kaderini tayin hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" diyerek sonlandırdı.

Rodriguez Küba'nın barış ve kalkınma hayalleri barındıran geleceği için, eşit ve sosyal bir düzen ve sosyalist bir toplum inşa etmek için savaşmaya devam edeceğini belirtti.