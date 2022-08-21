Küba ilk maymun çiçeği virüsü vakasını açıkladı

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı, bu hafta İtalya'dan gelen bir turistte maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki ilk maymun çiçeği virüsü vakasının kayıtlara girdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalyan turistin kiralık bir evde kaldığı ve hastalanmadan önce ülkenin batı yerleşkelerinde çeşitli yerleri ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, hastalanan kişinin, deri lezyonları da dahil olmak üzere çeşitli semptomlar gösterdikten sonra perşembe günü hastaneye başvurduğu ve kalp krizi geçirdiği, ancak gerekli tedavinin ardından İtalyan turistin iyileştiği bildirildi.