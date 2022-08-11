Avrupa'da maymun çiçeği vaka sayısı 20 bine dayandı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ortak çalışmasına göre, Avrupa'daki 35 ülkede 9 Ağustos itibarıyla tespit edilen 17 bin 509 maymun çiçeği vakasının yüzde 99'u erkeklerde görüldü.

Vakaların yüzde 40'ı 31-40 yaş arasındaki kişilerde, yüzde 24'ü 41-50 yaş, yüzde 23'ü ise 18-30 yaş grubunda tespit edildi.

En çok vaka İspanya'da belirlendi. Bu ülkedeki maymun çiçeği vaka sayısının 5 bin 162, Almanya'da 2 bin 982, İngiltere'de 2 bin 973 ve Fransa'da 2 bin 423 olduğu kaydedildi.