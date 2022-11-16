Küba ile ABD arasında göç konusunda ikinci görüşme

Küba ve ABD'den üst düzey yetkililer 9 Kasım'da yaptıkları iki ülke arasındaki göç anlaşmalarının uygulanması konulu görüşmelerin ikinci turunu dün Küba'nın başkenti Havana'da gerçekleştirdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla Havana'daki toplantının iki ülke arasında düzenli, yasal ve güvenli göçü teşvik etme yönündeki karşılıklı taahhüde tekabül ettiğini söyledi.

Parrilla ABD'nin düzensiz göçü teşvik etmesine yani Küba'ya yönelik ablukayı sıkılaştırmasına ve ABD'ye yasal olmayan yollardan gelen göçmenlere ayrıcalıklı muameleye son vermesi çağrısı yaptıklarını dile getirdi.

Görüşmede Küba heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossío "Güvenli ve düzenli bir göç süreci yürütmeye yönelik ortak amacımıza katkıda bulunduğumuz faydalı bir toplantıydı" dedi.

Bir dizi görüşmenin ardından Kübalı düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda anlaştıklarını aktaran Cossío, bu konuda iki ülke arasındaki diyalogun sürdürüleceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iki ülke arasındaki işbirliğinden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

ABD, Ocak 2022'de adadaki vize ve konsolosluk hizmetlerine devam edeceğini açıklamıştı.