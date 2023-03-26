Küba halkı, meclis seçimleri için bugün sandık başında

Küba halkı, ülkenin en yüksek yasama organı olan Halk İktidarı Ulusal Meclisi'nin üyelerini seçmek üzere bugün sandık başına gidiyor.

Seçimlerde, önümüzdeki 5 yıllık dönemde görev yapmak üzere 470 meclis üyesi seçilecek.

Meclis üyeliği için aday olanların yüzde 5'inin 18-15 yaş aralığında olduğu kaydedildi. Bu, meclisteki mevcut genç üye sayısına göre önemli bir artışa tekabül ediyor.

Meclis üyesi adaylarının yarısından fazlasının kadın olması dikkat çekiyor.

Küba'da meclis üyesi adayları, genel kanının aksine, iktidardaki Küba Komünist Partisi tarafından değil, adaylık komiteleri tarafından belirleniyor.

Adaylık komiteleri, Üniversite Öğrencileri Federasyonu, Küba İşçilerin Merkez Sendikası, Küçük Çiftçiler Birliği, Lise Öğrencileri Federasyonu, Kübalı Kadınlar Federasyonu ve Devrimi Savunma Komitesi gibi çeşitli örgüt ve sendikaların temsilcilerinden oluşuyor.

Meclis üyesi seçilenler, ülkede işçilerin ortalama maaşından daha fazla gelire sahip olmuyor. Meclis üyeleri, meclisteki sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda görevden alınıyor.