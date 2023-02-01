Küba Gerçeği dergisi yayın hayatına başladı

Küba, hâlâ gelişkin ahlak anlayışına dayanan ilkeleri, örgütlü toplumu ve adanmış devrimci kadrolarıyla dünyada ve ülkemizde her geçen gün daha fazla ilgi ve merak uyandırmaya devam ediyor. TKP, Küba ve ülkenin eşitlikçi bir düzen için büyük bir kararlılık ve yaratıcılıkla sürdürdüğü mücadelesini mercek altına alan yeni bir derginin yayın hayatına başlayacağını duyurdu.

Küba Gerçeği, bu ilgi ve meraka yanıt vermek ve emperyalizmin tüm karalama kampanyalarına karşı daha fazla kişiyi Küba gerçekliğiyle buluşturmak için Küba ile dayanışmanın bir parçası olarak yola çıktı.

Derginin 'Editörden' sunuşunda şöyle denildi:

“Küba hem uluslararası siyasette hem de dünya halklarının vicdanında ülke nüfusunun, coğrafi ölçeğinin çok ötesine geçen bir ağırlık taşıyor.

Nasıl taşımasın?

ABD’nin “Üç günde deviririz” kibriyle yaklaştığı Küba devrimi, teslim olmak bir yana her seferinde el yükselterek tüm dünyayı defalarca afallattı. “Büyük siyasette”, iktisadi alanda, askeri arenada güç yarıştırarak değil, yüksek ahlaki değerlere dayandırdığı ilkelerinden taviz vermeyerek; kararlılığını, dik başlılığını ama en önemlisi meşruiyetini bir dirhem kaybetmeyerek.

Tüm bunlarla birlikte Küba, hakkında söylenen doğrularla yalanların en çok birbirine karıştığı, efsaneleştirme ve şeytanlaştırma girişimleri arasında en çok spekülasyona maruz kalan, bu anlamda “gerçekten” tanımaya en çok ihtiyaç duyulan ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

KÜBA GERÇEĞİ, bu ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunabilmeyi amaçlıyor.

Aylık periyotta yayınlanacak olan derginin ağırlıklı içeriğini, Kübalı aydın ve siyasetçilerin, bilim insanı ve sanatçıların Küba basınında yayınlanmış konuşma, röportaj ve makalelerinden derlemeler oluşturacak. Her ay sunacağımız seçkinin Küba’nın tarihi ve aktüalitesi hakkında daha derinlemesine bilgi edinme imkânı sağlamanın ötesinde ülkenin siyaset kültürünü, entelektüel iklimini, polemik dilini ve tartışma estetiğini keşfetme olanağı sunması bakımından da ufuk açıcı olacağı inancı içindeyiz.”

Dergi aylık perdiodla basılı olarak çıkacak.

Dergiye ulaşmak için: [email protected]