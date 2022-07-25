Küba Dostluk Derneği'nden 26 Temmuz çağrısı: Küba Devrimi’nin ilk adımı

Küba halkının eşitlik ve bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan ve her yıl 26 Temmuz’da Küba’da ‘Ulusal İsyan Günü’ olarak kutlanan Moncada Kışlası Baskını'nın 69. yıldönümünde Ankara'da buluşuyoruz! Tüm Küba dostları davetlimizdir.#SiempreEs26 #CubaPorLaPaz pic.twitter.com/cbU2R8SVko