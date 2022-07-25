Küba Dostluk Derneği'nden 26 Temmuz çağrısı: Küba Devrimi’nin ilk adımı

José Martí Küba Dostluk Derneği, Küba'da her 26 Temmuz'da "Ulusal İsyan Günü" olarak kutlanan Moncada Kışlası Baskını'nın 69. yıldönümünde Ankara ve Antalya'da etkinlikler düzenleyecek.
Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Díaz Palacios’un katılımıyla gerçekleşecek Ankara'daki "26 Temmuz Ulusal İsyan Günü" etkinliği yarın saat 20.00'de Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Küba halkının eşitlik ve bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan ve her yıl 26 Temmuz’da Küba’da ‘Ulusal İsyan Günü’ olarak kutlanan Moncada Kışlası Baskını'nın 69. yıldönümünde Ankara'da buluşuyoruz! Tüm Küba dostları davetlimizdir.#SiempreEs26 #CubaPorLaPaz pic.twitter.com/cbU2R8SVko— Küba Dostluk Derneği #CubaVive (@kubadostluk) July 19, 2022
26 Temmuz'un yıldönümünde Antalya'daki Küba dostlarıyla bir araya gelecek etkinlik, José Martí Küba Dostluk Derneği Antalya Şubesi Binası'nda yarın saat 19.30'da gerçekleşecek. Etkinlikte söyleşi ve belgesel gösterimi düzenlenecek.
ANTALYA | 26 Temmuz'un yıldönümünde Küba dostları Antalya'da bir araya geliyor. Yıllardır süren ablukaya karşı duygularımızı bir sanat eseri üreterek ifade edeceğimiz etkinlikte belgesel gösterimi ve söyleşi de olacak.— Küba Dostluk Derneği #CubaVive (@kubadostluk) July 25, 2022
Tarih / Saat: 26 Temmuz 2022 Salı 19.30
İletişim: 05053302086 pic.twitter.com/qpgFPjPNv7