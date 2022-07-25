Küba Dostluk Derneği'nden 26 Temmuz çağrısı: Küba Devrimi’nin ilk adımı

José Martí Küba Dostluk Derneği, Moncada Kışlası Baskını'nın 69. yıldönümünde Küba dostlarıyla birlikte Ankara ve Antalya'da etkinlikler düzenleyecek.

Haber Merkezi

José Martí Küba Dostluk Derneği, Küba'da her 26 Temmuz'da "Ulusal İsyan Günü" olarak kutlanan Moncada Kışlası Baskını'nın 69. yıldönümünde Ankara ve Antalya'da etkinlikler düzenleyecek.

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Díaz Palacios’un katılımıyla gerçekleşecek Ankara'daki "26 Temmuz Ulusal İsyan Günü" etkinliği yarın saat 20.00'de Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

26 Temmuz'un yıldönümünde Antalya'daki Küba dostlarıyla bir araya gelecek etkinlik, José Martí Küba Dostluk Derneği Antalya Şubesi Binası'nda yarın saat 19.30'da gerçekleşecek. Etkinlikte söyleşi ve belgesel gösterimi düzenlenecek.

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