Küba’dan José Martí Küba Dostluk Derneği’ne ödül

Küba Dünya Halklarıyla Dayanışma Enstitüsü (ICAP), 2021 yılının Aralık ayında, kuruluşunun 60. yıl dönümü çerçevesinde, uzun süredir etkili bir şekilde Küba’yla dayanışma ve dostluk faaliyetlerini sürdüren, uluslararası alanda dayanışma hareketine ve Küba’nın sesinin yükseltilmesine katkı sağlayan, Küba’nın sosyal, ekonomik ve siyasi yaşamına dair doğru bilginin yaygınlaştırılmasını sağlayan dostluk derneklerine “ICAP 60. yıl madalyası” verme kararı almıştı. Madalyanın sahiplerinden birisi de Türkiye’de Küba’yla dayanışma faaliyetini sürdüren ve örgütleyen José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) oldu.

Bu yıl 20. yaşını da kutlayan dernek hem madalyayı hem de 20. yılını 18 Haziran Cumartesi günü, Küba dostlarıyla gerçekleştirdiği bir etkinlikle kutladı.

ABD'ye rağmen Küba'nın ayakta kalması dayanışmayla mümkün oldu

Etkinlikte ilk sözü José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı Nahide Özkan aldı. ICAP’ın tarihinden bahsederek başlayan konuşmasında Özkan, dünyada 155 ülkede 2000’den fazla Küba dostluk derneğinin faaliyet gösterdiğini ve ICAP’ın tüm bu derneklerle koordineli bir şekilde çalıştığını, Küba devriminin öncelikli dayanışma gündemleri hakkında bu dernekleri bilgilendirdiğini, bu konularda uluslararası kamuoyunu canlı tuttuğunu ve uluslararası dayanışmanın güçlenmesini teşvik ettiğini söyledi. Her türlü yolu deneyerek Küba’yı siyasi ve ideolojik olarak uluslararası alanda izole etme ve sosyalist düzenini yıkma çabasındaki ABD’ye rağmen, Küba’nın ayakta kalması ve pek çok ülke halkıyla çeşitli şekillerde ilişkilerini sürdürmesi konusunda ICAP ve dayanışma hareketinin de önemli bir payı olduğunu belirtti.

'Küba sosyalizmiyle dayanışma mücadelesi eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesiyle el eledir'

Özkan, konuşmasında bu dayanışmanın sadece Küba’ya dönük tek taraflı bir anlamı olmadığının da altını çizdi. Küba sosyalizmiyle dayanışma mücadelesinin dünyada eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesiyle her zaman el ele gittiğini ve bu iki mücadelenin birbirine güç verdiğini belirtti.

Etkinlikten bir fotoğraf

Daha sonra söz alan Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz önce ICAP’ın karar metnini okudu. Ardından Türkiye’deki dayanışma hareketine teşekkür ederken, Covid-19 salgını ve ABD’nin Trump ve Biden yönetimleriyle birlikte Küba’ya saldırılarını arttırdığı bugünlerde dayanışmanın her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Sonrasında “ICAP 60. yıl madalyasını” dernek başkanı Nahide Özkan’a takdim eden büyükelçi, madalyanın, derneğin öncülüğünde Türkiye’deki tüm Küba dostlarına bir teşekkürü ifade ettiğini belirtti.

JMKDD'ye verilen madalya.

'José Martí Küba Dostluk Derneği, iki halk arasındaki sevgi ve dostluk bağlarını güçlendirdi'

Büyükelçinin konuşmasının ardından ICAP başkanı Fernando González’in derneğe gönderdiği mesajını okuduğu video izlendi. González mesajının bir bölümünde şunları söyledi:

“Geriye dönüp baktığımızda, José Martí Küba Dostluk Derneği’nin kuruluşundan itibaren yürüttüğü faaliyetlerin iki halk arasındaki sevgi ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkıda bulunduğunu görüyoruz. Enstitümüzle koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirdiğiniz bu çalışmaların dostluğumuzu daha da derinleştireceğine güvenimiz tam.

Türk grupların Bizim Ada Seyahat Acentesi aracılığıyla Küba’ya seyahat etmeleri, Uluslararası Küba ile Dayanışma Hareketi’nin emperyalist ve soykırım niteliğindeki ablukaya karşı mücadelesine sürekli katılımınız, Küba Beşlisi’nin özgürlüğü için düzenlenen kampanyalara verdiğiniz destek, #unblockcuba hareketine katkı sunmanız, direnen ve ileriye doğru adımlar atan Küba halkının yaşadığı gerçekliği her gün yalan ve yanlışlarla çarpıtan dezenformasyon kampanyalarına ve medya faaliyetlerine karşı dayanışma haftalarına aktif katılımınız, her şeye rağmen dünyanın birçok yerinde Küba’ya sevgi ve saygı durulmasına çok önemli katkı sunuyor. Ülkemizin gerçekliğinin herkese anlatılması için hayati bir öneme sahip olduğunu düşündüğümüz bu faaliyetlerin sürmesini umuyoruz.”

Etkinlik, ICAP’ın 60'ıncı derneğin ise 20'nci yaşının kutlanması şerefine kadeh kaldırılmasıyla sona erdi.