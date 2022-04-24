Küba dostları Ankara'da dayanışma kahvaltısında buluştu

José Martí Küba Dostluk Derneği, Ankara'daki genel merkezinde Küba'yla dayanışma kahvaltısı düzenledi.

Çok sayıda Küba dostunun katıldığı etkinlikte Küba Cumhuriyeti Kültür ateşesi Luis Javier Cabañas da bir konuşma gerçekleşti. Javier Cabañas "Türk halkının her zaman desteğini yakından hissettik. Bu konuda kendimizi sizlere borçlu hissediyoruz. José Martí Küba Dostluk Derneği'nin bu etkinliğinde yine yan yana olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

José Martí Küba Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nahide Özkan, dayanışma etkinliğine olan yoğun katılımdan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, ABD ablukasının daha da güçlendiği pandemi koşullarında Küba halkıyla dayanışmanın daha elzem bir hale geldiğini söyledi. Derneğin Küba'yla dayanışma faaliyetleri hakkında bilgi veren Özkan, tüm katılımcıları "Dayanışma Ablukadan Güçlüdür" başlıklı kampanyaya destek vermeye davet etti.