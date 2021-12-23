Dayanışma Meclisi'nden Küba'ya destek: Dayanışma ablukadan güçlüdür

Dayanışma Meclisi, José Martí Küba Dostluk Derneği tarafından başlatılan Küba'yla dayanışma kampanyasına destek açıklamasında bulundu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Küba’ya borçluyuz…

Küba uzaklarda, küçük bir ada ülkesi.

Uzaklarda ama dünya üzerinde herkese, her yere yakın.

Tarihiyle, kültürüyle, mücadeleci halkıyla ve sosyalizm ısrarıyla.

Küba, kendinde, sosyalizmde ısrar etmenin bedelini, hepimiz adına, tüm dünya halkları adına emperyalizmin saldırılarına ve benzeri görülmemiş bir ablukaya maruz kalarak ödüyor.

Ödüyor ama taviz de vermiyor.

Küba halkı, emperyalizme boyun eğmiyor.

Emperyalizm ise salgın, acil durum, sağlık dinlemiyor; sürekli saldırıyor, yeni saldırı girişimlerinde bulunuyor.

Bu saldırılara karşı dayanışma da durmamalı, daha da güçlenmeli.

Küba ile bu dönemde dayanışmayı dünyanın eşitlikçi ve özgürlükçü geleceğine gönül veren, emek veren, bunu bekleyen herkes önemsemeli.

Çünkü Küba, dostlarıyla, sosyalizme gönül vermiş milyonlarca destekçisi ile daha güçlü.

Çünkü Küba kendi geliştirdiği aşılarıyla daha güçlü.

Çünkü Küba onca saldırıya rağmen durmaması ile daha güçlü.

Bu nedenle salgınla mücadelede Küba’ya gerekli olan tıbbi malzemelerin ulaştırılmasını sağlamalıyız.

Dayanışmayla…

Bizlerle…

Bu kapsamda Dayanışma Meclisi olarak José Martí Küba Dostluk Derneği tarafından başlatılan Dayanışma Ablukadan Güçlüdür! kampanyasını destekliyoruz.

Ve emekçi halkımızı da bu dayanışmaya katılmaya çağırıyoruz.

Emperyalizm yenilecek, Küba yaşayacak!

#CubaVive

#AbajoElBloqueo

#DayanışmaAblukadanGüçlüdür

Kampanya kapsamında tedarik edilip Küba’ya bağışlanacak malzemeler aşağıdaki gibidir:

-23G x 1" iğneli 1 ml.'lik enjektör,

- 23G x 1" iğneli 2,5 ve 3 ml.'lik enjektör,

- 22G x 1" iğneli 2,5 ve 3 ml.'lik enjektör,

- N-95 maske,

- Foley Sonda,

- Tıbbi eldiven.

Kampanya resmi bağış hesabı numarası aşağıdaki gibidir:

Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi

Jose Marti Küba Dostluk Derneği Genel Merkezi adına

IBAN: TR47 0006 4000 0014 2131 1477 98