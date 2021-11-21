JMKDD'den Küba'yla dayanışma kampanyası

Ankara'da José Marti Küba Dostluk Derneği'nin genel merkezinde dernek başkanı Nahide Özkan ve Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez'in katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamada, Küba'yla bir dayanışma kampanyasının başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Dayanışma Ablukadan Güçlüdür!

Küba, Birleşmiş Milletler’in insanlık suçu olarak mahkûm ettiği bir ablukaya 60 yılı aşkındır maruz kalmasına rağmen ayakta kalmaya, mücadele etmeye devam ediyor. Geçmişte fiili işgal girişimi, bombalı saldırılar ve kimyasal saldırı gibi yöntemlerin de kullanıldığı biliniyor. Bugün ABD ablukası Küba halkının sosyalizm sayesinde elde ettiği bağımsızlığını, egemenliğini ve diğer kazanımlarını hedef almaya devam ediyor. ABD emperyalizmi Küba halkını yoksulluğa ve açlığa mahkûm ederek bağımsızlıklarından ve büyük bir mücadele sonucunda elde ettikleri kazanımlardan, sosyalizmden vazgeçmeye zorluyor.

Küba halkı bu saldırılara boyun eğmek bir yana azimle mücadeleye devam etti ve Covid-19 için beş ayrı aşı çalışması başlattı. Bu aşılardan ikisinin, Abdala ve Soberana 2’nin onayını alarak aşılama faaliyetlerine başladı. Küba bugün halkını en yüksek oranda aşılayan ülke konumunda ve dünyada tüm çocuklarını aşılayabilen, hem de kendi ulusal aşısıyla aşılayabilen ilk ülke olma onuruna erişti. Bunun yanı sıra Latin Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelere kendi geliştirdiği aşıları göndermeye başladı. Küba pandemi sürecinde İtalya gibi gelişmiş kapitalist ülkeler ve yoksul Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünya halkları ile dayanışma çerçevesinde 4 farklı kıtada 20’den fazla ülkeye 2 binden fazla gönüllü sağlık emekçisi gönderdi. Sağlık ekiplerinin sunduğu sağlık hizmetlerinin yanı sıra Küba’nın geliştirdiği ilaçlar da birçok ülkede Covid-19 tedavisinde kullanıldı.

İnsanlığın yüzünü ağartan bu gelişmelere paralel olarak ABD emperyalizmi Küba’ya karşı yürüttüğü saldırıları arttırdı ve Küba’ya karşı düşmanca faaliyetleri sıklaştırdı. Trump yönetiminin Küba’ya karşı yürürlüğe koyduğu 243 saldırgan karar Biden yönetimi tarafından sürdürülmekte ve bu yönetim her geçen gün Küba’ya karşı yeni saldırgan kararlar almaya devam etmekte. ABD emperyalizmi bugün Küba’nın ihtiyacı olan medikal ürünleri, enerji üretimi için gerekli petrolü, halkın beslenmesi için ihtiyaç duyulan gıdaları ithal etmesine engel oluyor ve Küba’ya yönelik yaptırımları daha da şiddetlendirmekle tehdit ediyor.

Bu saldırılara karşı Küba halkının yanında olduğumuzu, Küba halkının dayanışmacı ruhunun karşılıksız olmadığını göstermek hem Küba hem de dünya halkları için hayati öneme sahip.

Biz José Martí Küba Dostluk Derneği olarak Küba’nın içinden geçtiğimiz süreçte aşılama çalışmalarını yapabilmesi ve salgını yenebilmek için en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamak ve Küba halkına göndermek için bir dayanışma kampanyası başlatıyoruz.

Derneğimizin Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile yapmış olduğu protokol ve Türkiye’deki resmi makamlardan alınan izin kapsamında “Dayanışma Ablukadan Güçlüdür” sloganıyla başlattığımız kampanya çerçevesinde Küba’ya şırınga, maske, sonda ve tıbbi eldiven tedarik edeceğiz. Kampanyamız yalnızca Küba’nın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin tedarik edilmesini sağlamayacak, emperyalizmin yürüttüğü saldırgan politikalara karşı Türkiye’den verilen güçlü bir cevap niteliği de taşıyacaktır.

Kampanya kapsamında tedarik edilip Küba’ya bağışlanacak malzemeler aşağıdaki gibidir:

-23G x 1" iğneli 1 ml.'lik enjektör,

- 23G x 1" iğneli 2,5 ve 3 ml.'lik enjektör,

- 22G x 1" iğneli 2,5 ve 3 ml.'lik enjektör,

- N-95 maske,

- Foley Sonda,

- Tıbbi eldiven.

Kampanya resmi bağış hesabı numarası aşağıdaki gibidir:

Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi

Jose Marti Küba Dostluk Derneği Genel Merkezi adına

IBAN: TR47 0006 4000 0014 2131 1477 98

Tüm Küba dostlarının; eşitlik ve özgürlükten yana herkesin desteğini bekliyoruz.

İnsanlık Küba’ya borçludur!

Küba yalnız değildir!

José Martí Küba Dostluk Derneği Yönetim Kurulu

Deklarasyonun ardından açıklama yapan Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez, şöyle konuştu:

"Buradaki gösterimden ve deklarasyondan da gördüğümüz gibi, ABD ablukası çok zor bir dönemde daha da artırılmış durumda. Tüm bu koşullar ülkemizde pandemiye vereceğimiz yanıtı ve ona karşı yapacağımız çalışmalardaki kararlılığımızı daha da güçleştirmiş durumda. Tüm bu zorluklar ve Covid pandemisine karşı tüm bu önlemlerle beraber aldığımız zararlara nazaran ülkemizde tüm enstitülerimiz ve kurumlarımız tarafından yine de verimli, başarılı bir çalışma gerçekleştirmeyi başardık. Yine az önce değinildiği gibi, 5 aşı çalışması gerçekleştirdik. Bunların üçü uygulamada, dördüncü de onay aşamasında. Bugün itibariyle toplumumuzun yüzde 80'ini aşılamış durumdayız. Bu başarılı çalışma sonucunda da geçtiğimiz hafta 15 Kasım günü Küba, uluslararası turizmi yeniden başlatabilmiş durumda. Küba'daki ekonomik faaliyetler artık normal seyrine dönme eşiğinde. Bununla birlikte biz de ekonomik finansal süreçlerimizde artık ilerleme göstereceğiz. Bu kampanyaya destek olacak tüm Türk dostlarımızla birlikte ablukanın yapmaya çalıştığı bazı zorlukların üstesinden geleceğiz. Burada bir defa daha Küba Dostluk Derneği Başkanı'na, tüm ekibine, dernekle birlikte hareket eden herkese Küba halkıyla birlikte olduğu için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Başka bir ülkeyle bu şekilde gerçekleştirilen dayanışma Covid'le mücadelede çok önemli. Bu anlamda Türkiye'de sizlerin, Türk halkının gösterdiği dayanışma çok önemli bir yer tutacak."