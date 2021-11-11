Küba Dışişleri Bakanı: ABD provokasyonuna izin verilmeyecek

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD’nin sosyalist topluma karşı ısrarlı ve artan saldırılarına Küba halkının Anayasa’ya tam bağlılıkla yanıt vereceğini söyledi.

ABD yönetiminin Küba’da ekonominin ve turizmin açıldığı bir dönemde kutlamaları etkileyerek toplumsal barışa zarar vermek için iç istikrarsızlık yaratma girişimlerini son aylarda artırdığını dile getiren Rodriguez, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Rodriguez, ABD’nin Küba’ya yönelik ablukasının etkilerinden destek alarak ve iletişim araçlarını da kullanarak Küba’da bir toplumsal patlamayı kışkırtmaya çalıştığını dile getirdi.

ABD destekli karşı devrimci gruplarca “barışçıl yürüyüş” adı altında 15 Kasım’da Küba’da yapılmak istenen yürüyüş Kübalı yetkililerce yasadışı ilan edilmişti. Ancak sosyal medya platformlarında yürüyüş için çağrılar devam ediyor.

Rodriguez çoğunluğu ABD’de yaşayan kişilerce Facebook’ta kurulan özel grupların bu amaçla kullanıldığını dile getirdi. Sözkonusu grupların sadece yasal bir bakış açısıyla yasadışı faaliyetler yürütmekle kalmadığını belirten Rodriguez, Facebook'un kendi kurallarını da ihlal ettiğini kaydetti. Buna göre logaritmalar ve coğrafi konum mekanizmalar değiştiriliyor ve kampanyaya ülke içinden desteğin büyük boyutlarda olduğu izlenimi yaratılıyor.

'Halk kamu düzenini savunacak'

ABD’nin Küba’da zor yoluyla rejim değişikliği yaratma girişimlerini hatırlatan Rodriguez, Küba halkının barış ve egemenlik hakkının altını çizerek provokasyonlara “Kübalı mirası”yla yanıt verileceğini dile getirdi.

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez “Halk kamu düzenini bizi tanımlayan Anayasamıza sıkı sıkıya bağlılık ve konsensüsle savunacak” dedi.

Beyaz Saray’dan üst düzey yetkililer, ABD kurumları ve hükümet yetkililerinin yürüttüğü yeni kampanyanın temel hedefinin Küba’yı başarısız bir devlet olarak göstermek olduğunu belirten Rodriguez, bunun ABD’nin ekonomik, ticari ve mali ablukasını sıkılaştırmak için kullanıldığını kaydetti.

Küba Dışişleri Bakanı, ABD’nin bu girişimlerine karşın Küba’nın ekonomi ve turizmin yeniden açılmasını, eğitim döneminin başlamasını kutladığını ve ülkenin bilim insanları ile sağlık çalışanlarını takdir ettiğini dile getirdi.