Küba Devlet Başkanı Türkiye’deki Küba dostlarıyla buluştu

Rusya ziyaretin hemen ardından Türkiye’ye sabaha karşı ulaşan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ayağının tozuyla Küba dostlarıyla buluştu. Jose Marti Küba Dostluk Derneği tarafından düzenlenen buluşmaya TKP MK ve PM üyeleri de katıldı.

Jose Marti Küba Dostluk Derneği tarafından düzenlenen buluşmada Küba Devlet Başkanı dışında Küba heyetinde yer alan Küba Dışişleri Bakanı, Küba Enerji Bakanı ve Küba Ekonomi Bakanı da yer aldı.

Canel buluşmada yaptığı konuşmada Türkiye’de Küba dostlarının imza attığı işlerin kendileri açısından önemine değinirken, Küba Devrimi’nin tüm ablukaya ve emperyalist kuşatmaya rağmen kararlılıkla ve inançla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Canel, bu mücadelenin, Küba gerçekliğinin duyurulması ve Türkiye’de halka aktarılması konusundaki çalışmaları nedeniyle Küba dostlarına teşekkür etti.

Ziyarette bir konuşma yapa Jose Marti Küba Dostluk Derneği Başkanı Nahide Özkan, Küba Devrimi ve kazanımlarının halka duyurulması konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Buluşmada TKP MK ve PM üyeleri de yer alırken, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yaptığı konuşmada Küba Devrimi’nin kararlı mücadelesinin, ablukaya karşı direnişinin güçlenmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.