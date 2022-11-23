Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel: Türkiye'yle ilişkilerin güçleneceğine ve genişleyeceğine inanıyoruz

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Son aylarda ikili ticari ilişkiler konusunda mevcut bir ilerleme olsa da ticari, finansal ilişkilerimizi ve iki ülke arasındaki iş birliğini çok daha çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık" dedi.

Díaz-Canel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de bulunmanın bir onur ve bu ziyareti gerçekleştirmenin önemli olduğunu belirten Bermudez, ziyaretin iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 70'inci yılına denk geldiğini söyledi.

Erdoğan ile ikili ve heyetler arası faydalı görüşmeler yaptıklarını belirten Díaz-Canel, iki ülke arasında politik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ortak kararlılığı gördüklerini ve mevcut fırsatları değerlendirerek alışverişleri güçlendirme konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

"Son aylarda ticari ikili ilişkiler konusunda mevcut bir ilerleme olsa da ticari, finansal ilişkilerimizi ve iki ülke arasındaki iş birliğini çok daha çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık" diyen Bermudez, Erdoğan'a, iki tarafın ortak çıkarına olacak şekilde biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında çalışmayı sürdürme konusunda taahhütlerini ifade ettiklerini dile getirdi.

Díaz-Canel, ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerlemesi için hükümetler arası bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını anlattı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TİKA'nın sağladığı destekler ve birlikte yürütülen projelerle Küba'da tarım ve diğer öncelikli alanlarda yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Díaz-Canel, "Mevcut fırsatlar açısından hemfikiriz, halklarımızın ve dünya halklarının, başka halkların faydası için çalışmalar yapılabileceği konusunda hemfikiriz. Ekvator Ginesi'nde yapılan çalışma buna bir örnektir. 2019'daki Kovid-19 salgınında bu Afrika ulusuna yardımı birlikte sağladık" diye konuştu.

Díaz-Canel, ülkesine ABD tarafından uygulanan ekonomik, finansal ablukaya karşı verilen desteği çok büyük ve değerli gördüklerini söyledi.

Fidel Castro'nun 1996'da Habitat Zirvesi vesilesiyle İstanbul'u ziyaret ettiğini hatırlatan Díaz-Canel, Erdoğan'ın 2015'te Havana'ya yaptığı ziyaret ve görüşmelerin de önemine dikkati çekti.

Díaz-Canel, Erdoğan'ı yeniden Küba'da görmek istediklerini belirterek, "Türkiye ve Küba arasındaki ilişkilerin geleceği için çok büyük bir güven duyuyoruz, güçleneceğine ve genişleyeceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan Díaz-Canel'e mektup hediyesi

Erdoğan'dan Díaz-Canel'e 'tarihi' hediye

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez’e, 1902 yılında Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma’nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’e gönderdiği mektubu hediye etti.

Erdoğan, o dönem Osmanlı tarafından Küba’ya gönderilen cevap mektubunu da Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel'e takdim etti.

Dönemin Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma'nın Abdülhamid'e gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilen arazi tahliye edilerek 20 Mayıs 1902 tarihinde öğle vakti Küba Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ve Küba anayasası gereği tarafıma verilen yürütme gücünü üzerime aldığımı ekselanslarına bildirmekten onur duyarım. Bu ülke için heyecan verici bir olay olan işbu durumu siz yüce padişaha sunuyorum. Ayrıca Küba Cumhuriyeti'nin bütün toplumlar ile ve özellikle Osmanlı Devleti ile dostluk ve samimi ilişkilerin korunması konusunda değişmez niyetini Küba halkı adına bildiririm. Siz yüce padişah için en samimi duygularla Tanrı'dan uzun ömür, mutluluk, şan, kudret temenni eder devletinizin dirlik ve düzen içinde olmasını dilerim."

O dönem Osmanlı Devleti tarafından Küba'ya gönderilen cevap mektubunda ise şunlar kaydedildi:

"Soylu, yüksek rütbeli, sevgi dolu, şanı yüce dostumuz hazretleri. Küba Hükümetinin kurularak yürütme kuvvetinin tarafınızdan üstlenildiğini ve dostluk binasının kurulması dileğini içeren dostluk mektubunuz alındı ve incelendi. Osmanlı Devleti ile Küba arasında sürmesi arzu edilen dostluk bağlarının güçlenmesini sağlayacak olan bu iyi niyetiniz sevindiricidir. Yüksek şahsınızın daima başarılı olması arzusuyla işbu dostluk mektubumuz yazılmış ve gönderilmiştir."