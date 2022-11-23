Erdoğan Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'le görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'le görüştü.
Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i resmi törenle karşıladı.
Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
'Küba ile ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarmaya kararlıyız'
Erdoğan Bermudez'le görüşmesinin ardından şu açıklamalarda bulundu:
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Küba’dan Türkiye’ye devlet başkanı düzeyindeki son ziyaret Fidel Castro tarafından belediye başkanlığım döneminde 1996’da gerçekleşmişti. Ben de 2015 senesinde Küba’ya Türkiye’den cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk resmi ziyareti yapmıştım. Sayın Devlet Başkanı’nın ziyareti ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70’inci yıldönümüne denk gelmesi bakımından ayrı bir önem taşıyor. Bu görüşmelerin yeni bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum.
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Bu vesileyle Ağustos ayında Matanzas’da meydana gelen patlamalarda ve Eylül ayında yaşanan kasırgada hayatını kaybedenler için taziyelerimizi iletiyorum.
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Bildiğiniz üzere Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerimiz dış politikamızın temel sütunlarından birini oluşturuyor. Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile iş birliğini artırmayı özellikle önemsiyorum. Son dönemde Küba’dan ülkemize yönelik üst düzey ziyaretlerin artmasından memnuniyet duyuyorum.
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Devlet Başkanı Sayın Diaz-Canel ile görüşmelerinmizde Türkiye-Küba ilişkilerini tüm cepheleriyle ele aldık. İş birliğimizi kuvvetlendirme yönünde karşılıklı iradeye sahip olduğumuzu görmek bizi ayrıca memnun etti. İlişkilerimizin gerçek potansiyelinin altında kalmasında Küba’ya yıllardır uygulanan tek taraflı yaptırımların etkisinin bulunduğu aşikardır.
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Değerli dostumla ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımızı teyit ettik. Bu doğrultuda öncelikle enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma, sağlık ve çevre gibi alanlarda mevcut iş birliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdik. Yaptırımlardan kaynaklanan zorlulara rağmen firmalarımızın Küba’ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Sayın Devlet Başkanı’nın Çin’i ziyaretinin ardından dönüş yolunda iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı temasların ziyadesiyle verimli geçeceğine inanıyorum.
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İstanbul ve Havana arasında haftada 3 sefer düzenleyen THY başta turizm olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizin her boyutuna önemli katkılar yapıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde değerli dostumun da desteğiyle Türk şirketlerinin Küba’daki yatırımları daha da artacaktır. Gıda güvenliğinin küresel gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde TİA’nın Küba’da tarımsal kalkınma alanında sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz. Türkiye ve Küba koronavirüse karşı kendi aşılarını geliştirmiş sayılı ülkeler arasındadır.
'Soru alma hazırlığımız yok'
Erdoğan ve Küba Devlet Başkanı Bermudez'in açıklamaları sırasında, Erdoğan'ın "Soru alma hazırlığımız yok" diyerek soruları geri çevirmesi dikkat çekti.
Küba ile 6 farklı anlaşma imzalandı
Erdoğan ve Bermudez, baş başa ve heyetler arasındaki görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.
Bu kapsamda iki ülke arasında şu anlaşmalar imzalandı.
- "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Küba Radyo Televizyon Enstitüsü (ICRT) Arasında İşbirliği Protokolü"nü, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios imzaladı.
- "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İle Küba Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında İşbirliği Anlaşması", Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Küba Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil Fernandez tarafından imza altına alındı.
- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Küba Cumhuriyeti Ulusal Arşiv Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü"ne, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios imza attı.
- "Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Küba Cumhuriyeti Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanlığı (MİNCEX) Arasında Mutabakat Zaptı"nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı Rodrigo Malmierca Diaz imzaladı.
- "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla tarafından imzalandı.
- "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Konularında Eğitim Verilmesi Maksadıyla Mutabakat Muhtırası"nı da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla imza attı.