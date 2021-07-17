Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel: Küba, sevginin, barışın, birliğin, dayanışmanın ülkesidir

Cumartesi günü 100 binden fazla Havanalı Küba Devrimi'ne desteklerini göstermek ve ABD tarafından teşvik edilen siyasi istikrarsızlık ve istikrarsızlaştırma kampanyalarını La Piragua meydanında toplandı.

Bir araya gelen Başkentlilerin "Bana güvenebilirsin Canel", "Ben Fidel'im", "Örgütlü bir halkı hiç bir kuvvet yenemez" sloganları attığı yürüyüşte Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ve Küba Devrimi'nin öncülerinden Raul Castro en ön safta yürüdü.

Mitingde konuşan Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Küba Devrimi'nin düşmanlarının vandalizm, tehditler, taciz ile karakterize bir iç senaryo göstermeye çalıştığını vurgularken, ayaklanmaları teşvik etmek için sosyal ağlarda yayılan nefret ve şiddet mesajlarını kınadı. Díaz-Canel aynı şekilde, Cubadebate, Granma ve Juventud Rebelde gibi bazı yerel medya kurumlarının sansürlenmek amacıyla siber saldırılara maruz kaldığına dikkat çekti.

Sabah düzenlenen mitingde Küba ve 26 Temmuz Hareketi'nin bayrakları taşındı

Küba Devlet Başkanı, Covid-19 salgını ve ABD ablukası nedeniyle oluşan krizi istikrarsızlığa çevirmek için ABD'den "yoğun" bir siyasi iletişim stratejisi yürütüldüğünü kaydetti.

'Nefretten hiçbir iyi sonuç çıkamaz'

Díaz-Canel, Küba Devrimi'nin tüm Kübalıların refahını sağlama adanmışlığını yineledi.

Diaz-Canel, "Yalanlar, rezillik ve nefret bitsin. Küba'nın nefrete derinden alerjisi var ve asla bir nefret ülkesi olmayacak. Sevmek için zamanımızı çalan nefretten hiçbir iyi sonuç çıkamaz" dedi ve "Küba, sevginin, barışın, birliğin, dayanışmanın ülkesidir" diye ekledi.

Trabajadores de #BioCubaFarma participan en acto de reafirmación revolucionaria en la explanada de La Piragua. A Cuba le ponemos nuestro corazón y el compromiso de defenderla #MiMoncadaHoy pic.twitter.com/BaUpuQFLx1 — BioCubaFarma (@BioCubaFarma) July 17, 2021

Mesajda "BioCubaFarma'dan emekçiler La Piragua meydanında devrimci bir yeniden onaylama eylemine katılıyor. Kalplerimizi ve Küba'yı savunmaya bağlılığımızı ortaya koyuyoruz" yazıyor. BioCubaFarma biliminsanları, Küba'nın koronavirüs aşılarından Abdala'nın üreticileriydi.

Havana'da bugün sabah 5.30 bir araya gelen insanlar ABD'nin ülkelerini hedef alan kampanyasına tepki gösterdi. Yoğun katılımlı eylemde Díaz-Canel, ülke hakkında hiçbir yalanın tesadüfen ortaya çıkmadığını, ancak her şeyin soğukkanlılıkla hesaplandığını belirtti. "Bunların hiçbiri yeni değil" diyen Díaz-Canel, Küba'nın egemen ve bağımsız kalmaya kararlı olduğunun altını çizdi.