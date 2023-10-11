Küba BM İnsan Hakları Konseyi'nde yeniden koltuk kazandı

Küba, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde yeniden koltuk kazandı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nde şu ana kadar altıncı kez koltuğa sahip olan Küba, konseyde Ocak 2024'ten 2026'ya kadar görev yapacak.

Konsey'in Latin Amerika ve Karayipler grup kontenjanındaki 3 koltuktan birini alan Küba, bu grupta alınabilecek 193 oyun 146'sını aldı. Latin Amerika ve Karayipler grubunda yer alan diğer ülkeler Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti olurken, bir önceki dönemde yer alan Peru, seçimi kaybetti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Küba Dışişleri Bakanlığı, Havana'nın seçimlerdeki başarısının, "adil ve eşit bir uluslararası düzeni sağlama yolunda gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını savunma adına özel bir anlamı olduğunu" söyledi.

Bakanlık, söz konusu seçimin, uluslararası toplumun, Küba'nın insan haklarını korumayı teşvik etme konusunda gösterdiği kayda değer gelişmeyi tanıdığını göstermiş olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Küba'da insan haklarının teşviki ve korunması için yasal ve kurumsal çerçeveyi güçlendirecek geniş, derin ve kapsamlı bir yasama reformları gerçekleşiyor" denildi.