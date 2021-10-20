Küba, Bir Kuşak Bir Yol Enerji Ortaklığı'na katıldı

Pazartesi günü Küba, Çin'in 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinin Enerji Ortaklığı girişimine, ortak kâr ilkesi altında işbirliği ve değişim için uluslararası bir mega platform inşa etme çağrısına resmi girişini yaptı.

Sosyalist cumhuriyetin Pekin Büyükelçisi Carlos Miguel Pereira, grubun bu sektördeki işbirliğini genişletmek ve çeşitlendirmek ve dünya çapında karşılaştığı zorlukları toplu olarak aşmak için önemini vurguladı.

Ayrıca Karayip ulusunun sürdürülebilir ilerlemeye katkıda bulunma taahhüdünü de belirten Büyükelçi, Çinli şirket ve kurumları ve üye ülkelerin geri kalanını yeşil enerjiyi teşvik etme ve enerji hizmetlerine kapsayıcı erişim gibi alanlarda çalışmaya davet etti.

Konuya ilişkin yorum yapan Küba Enerji ve Maden Bakanı Liván Arronte, hükümetinin yenilenebilir kaynakların geliştirilmesi, bu kaynakların verimli kullanımını teşvik etmesi ve bu alanda bağımsızlığa kavuşması için aldığı önlemlere atıfta bulundu.

Günümüz dünyasının zorluklarıyla yüzleşebilmeleri ve Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini karşılayabilmeleri için gelişmekte olan ülkeler lehine uluslararası işbirliği ve dayanışmayı teşvik etme çağrısında bulunan Bakan, Küba'nın gelişmesinin önündeki ana engel olarak görülen ve Covid-19 salgını sırasında yoğunlaşan ABD'nin ekonomik, ticari ve mali ablukasının etkisini kınadı.

Dış Ticaret ve Dış Yatırım Bakan Yardımcısı Déborah Rivas, Küba'nın bu ittifaka üye olan birkaç Latin Amerika ülkesinden biri haline geldiğini belirtti.

"Bir Kuşak Bir Yol Enerji Ortaklığı" Ekim 2018'de Suzhou'daki Bir Kuşak Bir Yol Enerji Bakanları Konferansı sırasında başlatıldı ve Nisan 2019'da Pekin'de resmen açıldı. Şimdiye kadar 29 üye ülkesi var.