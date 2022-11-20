'Küba, Bilim, Aşı, Sosyalizm': Sokullu Semt Evi'nde Küba gezisi fotoğraf sergisi açıldı

"Küba, Bilim, Aşı, Sosyalizm... Bir Geziden İzlenimler" isimli fotoğraf sergisi dün (19 Kasım) Ankara Sokullu Semt Evi'nde açıldı.

Eylül ayında Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nin desteği, Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin çalışmaları kapsamında yapılan Küba Bilim Gezisi'nden seçilen 36 tane fotoğrafı içeren sergide fotoğraflar bilim gezisi, Küba devrim tarihi ve Küba'nın günlük yaşamına dair kesitler içeriyor.

Etkinlik Sokullu Semt Evi'nin semt evlerinin amacı, hedefi ve çalışmalarını anlatan bir açılış konuşması sonrasında Jose Marti Küba Dostluk Derneği adına Nahide Özkan ve Bilim ve Aydınlanma Akademisi adına Prof. Dr. Erhan Nalçacı'nın konuşmaları ile devam etti.

ABD ablukasının insanlık dışı etkileri ve çok kıt olanaklara karşın Küba'nın insanlığa ve kendi halkına aşı armağan ettiğini, bu anlamda sosyalizmin kararlılığı mücadelesi ile Küba'nın insanlığın onuru olmaya devam ettiğini dile getiren konuşmacılar Küba Bilim Gezisi'nin önemine ve çıktılarına değindiler.

Fotoğraf sergisinin dünyaya Küba'nın anlatılmasına hizmet edecek önemli bir buluşma olduğu ifade edildi.

Ardından "Soberana" isimli belgesel gösteriminin yapılmasından sonra söz alan Küba Büyükeliği'nden Luis Javier Cabanas Alvarez, ülkesinin tıp ve bilim alanındaki çalışmalarının burada sözünün edilmesinden onur duyduğunu, Küba ve Türk halklarının birbirlerine dostluk ve kardeşlik bağı olan halklar olduğunu söyledi. Kısa bir ara ve ikramların ardından Alvarez'in kurdele kesmesiyle açılan sergiye ilgi yoğundu. Ziyaretçiler, açılan ziyaretçi defterine görüşlerini yazdılar.

Devamında başka semt evlerinde de açılacak olan fotoğraf sergisi, Sokullu Semt Evi'nde 27 Kasım'a kadar bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.