Küba ABD'nin abluka yasasını uzatmasına tepki gösterdi

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD yönetimini 1962 yılında yürürlüğe giren Küba’ya yönelik Düşmanla Ticaret Yasası’nın süresini bir kez daha uzattığı için eleştirdi.

Miguel Díaz-Canel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Düşmanla Ticaret Yasası’nı kaldırmaya cesaret edemediğini ve bu yasa bahanesiyle Küba’ya yönelik ablukasını sürdürdüğünü söyledi.

Biden yönetimi, Küba’ya yönelik Düşmanla Ticaret Yasası’nın süresinin 14 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Küba ablukası

ABD tarafından 1917’de çıkarılan Düşmanla Ticaret Yasası, ABD’nin ‘‘düşman’’ olarak adlandırılan ülkelerle ticaretini kısıtlamayı amaçlıyor. Küba, şu an bu yasaya tabi olan tek ülke konumunda.

1962 yılında, dönemin ABD Başkanı John Kennedy, söz konusu yasa doğrultusunda Küba’ya ekonomik ve finansal abluka ile ticari ambargo başlatmıştı.

Küba yönetiminin verilerine göre, ABD’nin 1962’den bu yana uyguladığı abluka nedeniyle Küba 150 milyar dolarlık kayba uğradı.

Diğer yandan, Küba'ya yönelik ABD'nin uyguladığı ekonomik ambargonun sonlandırılmasının istendiği karar tasarısı, 1992’den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 29 kez kabul edilmesine rağmen ABD ablukası sona ermedi.