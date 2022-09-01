Küba'ya dayanışma malzemeleri yola çıktı

José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) tarafından geçtiğimiz yılın Kasım ayında başlatılan "Dayanışma Ablukadan Güçlüdür" başlıklı dayanışma kampanyası sona erdi ve toplanan paralarla satın alınan sağlık malzemeleri bugün yola çıktı.

Dernek yönetim kurulu başkanı Nahide Özkan, bu vesileyle şu sözleri dile getirdi:

"Geçtiğimiz yılın Kasım ayında başlattığımız "Dayanışma Ablukadan Güçlüdür" başlıklı kampanyanın amacı, pandemi koşullarında daha da sıkılaştırılan ABD ablukası karşısında başta sağlık sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda malzeme yokluğu yaşayan Küba halkıyla dayanışmaktı. Bu doğrultuda kampanyamızı başlattık ve maske, eldiven, sonda gibi sağlık malzemeleri tedarik ettik.

Elbette buradan yolladığımız malzemeler, Küba halkının ihtiyaçları karşısında çok mütevazı bir katkıya tekabül ediyor. Ancak kampanyamız, malzemelerin miktarının ötesinde anlam taşıyor. Kampanyamız, Küba halkının abluka karşısında gösterdiği direnci, sosyalizme sahip çıkma konusunda gösterdiği kararlılığı, pandeminin en zor koşullarında dahi başka ülkelere dayanışma elini uzatma konusunda gösterdiği erdemi selamlamak ve desteklemek anlamına geliyor.

Bu kampanyaya binlerce kişinin yanında çeşitli belediyeler, demokratik kitle örgütleri, sanatçı ve aydınlar destek verdi. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu binlerce kişinin içinde okul harçlığını bağışlayan öğrenciler, günlük yevmiyesini paylaşan işçiler yer alıyor. Çünkü Küba halkı sosyalizme olan bağlılığı, anti emperyalizmi ve uluslararası dayanışmasıyla tüm Türkiye halkının gönlünde çok sevgi dolu, çok saygın bir yere sahip. Bu kampanya bunu bir kez daha gösterdi.

Kampanyamızın iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendireceğine inanıyoruz.

Yaşasın sosyalist Küba!

Yaşasın dayanışma!"