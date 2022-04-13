Krizi tırmandıracak adım: İsveç NATO üyeliğine başvuracak

İsveç'in Haziran ayında NATO üyeliğine başvuracağı öne sürüldü.

Haber Merkezi

İsveç'te yayın yapan Svenska Dagbladet adlı gazete, İsveç'in Haziran'da NATO üyeliğine başvuracağını öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Rusya'nın misilleme yapacağını söylemişti.

Haber

'Milyonlarca kişinin e-Devlet verileri sızdı' iddiası: İlk açıklama geldi