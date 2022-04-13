İsveç'te yayın yapan Svenska Dagbladet adlı gazete, İsveç'in Haziran'da NATO üyeliğine başvuracağını öne sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Rusya'nın misilleme yapacağını söylemişti.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Krizi tırmandıracak adım: İsveç NATO üyeliğine başvuracak
İsveç'in Haziran ayında NATO üyeliğine başvuracağı öne sürüldü.
Haber Merkezi
İsveç'te yayın yapan Svenska Dagbladet adlı gazete, İsveç'in Haziran'da NATO üyeliğine başvuracağını öne sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Rusya'nın misilleme yapacağını söylemişti.