Kriz sürerken Erdoğan ve bakanları Ukrayna'da

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Onuncu Toplantısı’na katılmak üzere Ukrayna’ya geldi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başkent Kiev’deki Borispol Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Zelenskiy’nin başkanlığında, ilgili bakanların katılımlarıyla gerçekleştirilecek konsey toplantısında iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik çabalar ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağı belirtildi.

Toplantı kapsamında muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

Erdoğan'ın ziyareti Rusya-Ukrayna krizinin yükseldiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Zelenskiy ile baş başa görüşme

Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarına başladı. Erdoğan’ın havalimanının ardından ilk durağı Meçhul Asker Anıtı oldu. Kiev’de bulunan ve İkinci Dünya Savaşı’nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret eden Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Erdoğan, daha sonra resmi karşılama ve Zelenskiy ile baş başa görüşmek üzere Mariyinsky Sarayı’na geçti ve burada resmi törenle karşılandı.

Çok sayıda bakan eşlik ediyor

Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Erdoğan Mariyinsky Sarayı'nda Zelenskiy ile baş başa görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak.