Kriz Nebati Ailesi'ni teğet geçti: Kârlarını katladılar

Bakanlığından önce patron olarak verdiği bir röportajda, “Kriz olmasaydı büyüyemezdik” diyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşine ait giyim şirketinin sermayesinde önemli bir artışa gidildi.

Ekonomik kriz nedeniyle binlerce esnaf kepenk indirirken Nebati Ailesi’nin şirketi BG Store Mağazacılık A.Ş.’nin sermayesi 2018 yılına oranla Temmuz 2023’te yüzde bin 328 arttı. BG Store Mağazacılık’ın limited şirket olan yapısı, 2018 yılında anonim şirket olarak değiştirildi. Şirketin 26 Kasım 2018 tarihi itibarıyla sermayesi ise 3 milyon 500 bin TL oldu. Toplam 3,5 milyon TL’lik sermayenin 1,5 milyon TL’si Seyidullah Nebati, 1 milyon TL’si Nureddin Nebati ve 1 milyon TL’si de Şeyhmus Nebati’ye yazıldı.

11 yeni şube

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, BG Store Mağazacılık, Nureddin Nebati'nin bakanlık görevine getirildiği 29 Aralık 2021 ile 13 Nisan 2022 tarihleri arasında 11 yeni şube açtı. Şirket bu dönemde, İstanbul Başakşehir’de yer alan bir şubesini ise kapattı. Şirketin sermaye yapısındaki çarpıcı değişiklik de krizin Nebati Ailesi’ni teğet geçtiğini ortaya koydu. Şirketin 26 Kasım 2018’de 3,5 milyon TL olarak açıklanan sermayesi, 19 Temmuz 2023 tarihli karar ile yüzde bin 328 oranında artırıldı. Şirketin yeni sermayesi, 50 milyon TL oldu. Toplam 50 milyon TL’lik sermaye, 35 milyon TL Seyidullah Nebati, 15 milyon TL Nureddin Nebati olarak bölüştürüldü.

BG Store’un Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Gürcistan, İngiltere, Dubai ve Kuzey Irak’ta olmak üzere yurtdışında da toplam 13 şubesi bulunuyor. Çocuklara yönelik kıyafetlerin satıldığı BG Store’da kız çocuk çorapları ortalama 150 TL, tişörtler ortalama 450 TL, elbiseler ortalama bin 250 TL’den satılıyor.