Kriz konusu olmuştu: Hakan Şükür'ün katılacağı program belli oldu

Hakan Şükür’ü YouTube programına davet eden Oğuzhan Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını silmiş, davetini geri çekmişti.

Tartışma konusu olan bu adımın ardından Flutv'den İlker Canikligil, "FluTV'nin kapısı herkese açıktır" diyerek Hakan Şükür'ü etiketledi.

Şükür, bu paylaşımın ardından "Her zaman hazırım. Programlarınızın bazılarını izledim. Bilhassa Prof.Aylin Seçkin hanımefendinin olanını. Harikaydı fakat futbol ekonomisini belirleyen faktörler bilhassa Türkiye gibi ülkelerde farklılaştı. Belki de farklı bir gözle ona dair şeyler de konuşmak mümkün olabilir" dedi.