Kritik toplantı öncesi İYİP ve CHP'den 'birlik' mesajları

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı hedef alan açıklamalarının arından Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir kez daha buluşacak. Kritik toplantıya saatler kala İYİP ve CHP'den birçok ismin "sükûnet" ve "birliktelik" mesajları içeren paylaşımlar yapması dikkat çekti.

İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Sakin olmak gerek” diye yazdı.

Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.

Sakin olmak gerek. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) March 5, 2023

İYİP Erzurum Milletvekili Naci Cinsli’yse “Sakin… Meselemiz Türkiye” dedi.

Sakin…



Meselemiz Türkiye🇹🇷 — Naci Cinisli (@NaciCinisli) March 5, 2023

CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ayrılığın bir seçenek haline gelmemesi gerektiğini belirterek şunları dedi: “İYİ Parti ile yıllarca beraber yol yürüdük. Yine yürümeliyiz. Ayrılık olmamalı.”

İYİ Parti ile yıllarca beraber yol yürüdük. Yine yürümeliyiz. Ayrılık olmamalı. — M. Akif Hamzaçebi (@Akif_Hamzacebi) March 5, 2023

CHP İstanbul Milletvekili Aytuğ Erdoğdu da birliktelik mesajı verdi: “Bizim Genel başkanımıza yumruk atıldığında İYİ Partili dostlarımızın burnu kanadı… Meral hanımın evi basıldığında biz kendi evimiz basıldı kabul ettik… Bu kadar emekten sonra bu olanlar yakışmıyor… Üstelik bizim hatalarımız yüzünden tabanlarımız ayrışıyor…”