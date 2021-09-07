Kristina’nın şüpheli ölümüne ilişkin dosya kapatıldı

Ukraynalı model Kristina Novytska (25), Bodrum’daki evinde ölü bulunmuştu. Elleri oturduğu sandalyeye arkadan kelepçelenmiş, kafasına çöp poşeti geçirilmiş haldeydi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, evin kapısı arkadan kilitli, demir parmaklıklı pencerelerde de herhangi bir zorlama izi yoktu. İddiaya göre, Kristina’nın kollarındaki kelepçenin kutusu da hemen yanı başında bulunmuştu. Yine iddiaya göre kelepçeyi Kristina’nın internetten sipariş ettiği belirlendi.

Kristina’nın Murat adlı erkek arkadaşının da dosya kapsamında ifadesi alındı. İfadesinde “Kristina ile uzun zamandır tanışıyorduk. Annesi ulaşamayınca beni aradı. Ben de bir arkadaşımı yönlendirdim. Sorunları olduğunu söylüyordu, bana anlatmasını, beraber çözebileceğimizi söylemiştim” diye konuştu.

İfadeleri ve dosyadaki delilleri değerlendire savcılık "takipsizlik" kararı verdi. İddiaya göre, Kristina 2003 yapımı ‘Ölüm ile Yaşam Arasında’ adlı filmdeki bir sahneyi taklit etti. Kararda Kristina’yı intihara teşvik eden ve azmettiren birinin tespit edilemediği belirtildi.