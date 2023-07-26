'Kreş fiyatları asgari ücreti geçti, kadınlar iş bırakıyor'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ekonomik krizle beraber artan kreş fiyatlarını TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Kış, asgari ücreti geçen kreş fiyatları sebebiyle çalışan annelerin bu ücreti ödeyemediği için iş bırakmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

Mersin Milletvekili Kış, kadınların iş hayatındaki istihdamının artırılması için çalışma yapılması gerekirken, hayat pahalılığı, her gün gelen zamlar, toplumun tüm kesimlerini etkilerken en fazla kadınların etkilendiğini vurguladı.

Nitelikli, güvenilir kreş ve çocuk bakımevleri olmalı

Ülkenin her yerinde nitelikli, güvenilir, ucuz kreş ve çocuk bakımevi olması gerekirken, birçok işyerinde kadınların mağdur olduğuna dikkat çeken Kış, özel kreşler bir yana resmi kurumlara bağlı kreşlerin fiyatlarının bile oldukça yüksek olduğuna işaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na yazılı soru önergesi veren CHP’li Kış, Bakan’a şu soruları yöneltti: