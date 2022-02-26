Kremlin'in internet sitesi çöktü

Rusya Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesi "kremlin.ru"ya erişim durdu.

Sitenin çökmesinin sebebinin bir korsan saldırısı olup olmadığına dönük henüz bir açıklama yapılmadı.

Dün de Rusya devlet haber ajansı RT'nin internet sitesine erişim sorunları yaşanmıştı.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in internet sitesine sürekli siber saldırı yapıldığını açıkladı.

Peskov, devlet başkanlığı sitesine yönelik siber saldırılara ilişkin, "Saldırılar sürekli yapılıyor. Web sayfası sık sık donuyor" ifadesini kullandı.