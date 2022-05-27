Kremlin'den Zelenskiy'e barış görüşmesi yanıtı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, "Ukrayna halkının çoğunluğunun istememesine karşın, ülkedeki durumun normalleşmesi için Rusya ile görüşmek gerektiği ve bu görüşmelerin de en üst düzeyde yapılması gerektiği" yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Peskov “Görüşmeler şu anda Ukrayna tarafının kararı ve izlemeyi seçtiği çizgi yüzünden dondurulmuş durumda. Bu da, Zelenskiy’in söz konusu açıklaması ile birbirine tezat oluşturuyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü "Ukrayna yönetimi sürekli olarak birbirine tezat oluşturan açıklamalar yapıyor. Bu durum, Ukrayna tarafının ne istediğinin tam olarak anlaşılmasına ya da ciddi bir yaklaşım sergilemeye ve işlerin gerçek durumunu idrak etmeye hazır olup olmadığını anlamamıza olanak vermiyor" diye konuştu.

Sputnik'in haberine göre Peskov ayrıca Rusya ve Belarus’a karşı batı güçleri tarafından açılan ekonomik savaşın, Avrasya Ekonomik Birliği’nin gelişip güçlenmesine engel olamayacağını söyledi.

İngiltere'nin 'AB'ye alternatif blok' teklifi

Peskov’a, İtalyan Corriere della Sera gazetesinin, Londra’nın Kiev’e Avrupa Birliği’ne alternatif yeni bir siyasi ve askeri blok oluşturulması teklifini ilettiği iddiasını içeren haberi de soruldu. Kremlin Sözcüsü, söz konusu iddia konusunda bir doğrulama olmaması nedeniyle bununla ilgili yorum yapmak istemeyeceğini söyledi, ancak doğru olması halinde, yeni blok oluşturma önerisinin altında, AB’nin konumunu zayıflatma isteği olabileceğini de sözlerine ekledi.

Corriere della Sera’nın haberinde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın nisan başında Kiev’e gittiği sırasında Ukrayna liderine, Avrupa’da Rusya karşıtı yeni bir siyasi ve askeri blok oluşturulması teklifini ilettiği kaydediliyor. Gazeteye göre İngiltere’nin liderliğindeki blokta Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya’nın yer alması değerlendiriliyor ve daha sonra Türkiye’nin de bu blokta yer alabileceği belirtiliyor.