Zelenskiy: Çin'in politikasından memnunuz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Çin'in Rusya-Ukrayna savaşında izlediği politikadan memnun olduklarını söyledi.

Zelenskiy "Çin uzak durma politikasını seçti. Şu anda bu politika Ukrayna'yı tatmin ediyor" dedi.

Davos'ta düzenlenen Ukrayna Kahvaltısı adlı toplantıya video konferans yoluyla katılan Zelenskiy "Her durumda Rusya Federasyonu'na yardım etmelerinden daha iyidir. Çin'in başka bir politika izlemeyeceğine inanmak istiyorum" diye konuştu.

Savaştan önce Çin'in Ukrayna'nın en büyük ticari ortağı olduğunu söyleyen Zelenskiy, halihazırda Çin'in Ukrayna'ya karşı bir adımını gözlemlemediklerini kaydetti.